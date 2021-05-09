За ношение георгиевской ленточки на Украине можно получить 2500 гривен (6670 рублей) штрафа, а за советскую символику — до пяти лет лишения свободы, напомнили 8 мая в пресс-службе министерства внутренних дел Украины. До пяти лет лишения свободы также якобы можно получить и за нацистскую символику.

Anahi.janise Давид Сикейрос. Жертва фашизма. 1945. Фрагмент росписи Дворца изящных искусств в Мехико

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Предупреждения украинских правоохранителей, «заботливо» размещенные накануне празднования Дня Победы не только пресс-службой МВД, но и пресс-службами региональных отделений национальной полиции, обсудили в социальной сети Facebook читатели одесского издания «Таймер». Многих возмутили реалии украинского законодательства, действующие в стране уже шесть лет. Многие вспомнили о наказании, которому был подвержен участник марша дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Киеве, вскинувший 28 апреля руку в нацистском приветствии. Другие указали на то, что родились в СССР и на их свидетельствах о рождении изображен герб Советского Союза, демонстрация которого карается украинским законодательством. Были и те, кто отметил, что с нацистской символикой выходить безопаснее.

Anatoly Zhdanov Георгиевская ленточка

«Политическая конъюнктура — дама переменчивая. А ведь может наступить время, когда за нынешнюю символику будут карать не менее жёстко», — отметил Александр П.

«Гораздо безопасней выходить с нацисткой символикой, никаких штрафов и поборов, возможно даже кое-где помогут провести мероприятие. Ничего личного, политическая конъюнктура, многие это уже поняли и сделали выводы», — написал Leonid C.

«А у меня в шкатулке лежит одна георгиевская ленточка, а ещё есть орден Красной Звезды, полученный братом посмертно, мне уже надо начинать бояться или ещё рано?» — спрашивает Марина Г.

«Зато эсесовская символика в почете…» — отметил Bob A.

«А за символ проституции (красный мак раньше был эмблемой доступности) не штрафуют?» — спросила Антонина Г.

«А свастику чего зачеркнули? Она же в моде нынче», — добавил Алекс К.

«Интересно, а наш клоун был пионером??? Может влепим ему 5 лет», — иронизирует Vladimir K.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Советский народ — Победители фашизма

«Придумывают всё, что угодно. Чтобы расколоть страну и отвлечь, пока будут дерибанить страну. Подняли пенсионный возраст, тишина. Что-то я не помню активистов, которые пикетируют. Подняли тарифы, разделили на патриотов и «ватников», на русскоязычных и україномовних. Люди, вам не кажется, что с такими настроениями не собрать страну в кулак. Мой дед воевал, и я чту этот праздник, как и большинство одесситов. Как можно хотеть вернуть Крым, на территории которого все говорят на русском? Или вы думаете, они заговорят на мове? Это всё создано искусственно, чтобы всех поссорить. Так проще по кускам заграбастать», — написал Дмитрий К.

Цитата из дф «Обыкновенный фашизм». Реж. Михаил Ромм. 1965. СССР «Она святая»

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«А что же нам делать со свидетельством о рождении? Там же на обложке абсолютно у всех советский герб нарисован», — задается вопросом Лада Л.

«То ли дело за зигу — можно и героя Украины получить», — добавила Елена Г.

«Только фашистское государство может запрещать советскую символику», — пишет Олег Н.

«А зигующему уроду всего-то 120 грн штрафа… Твари! Советская символика… СОЮЗ дал им всё: квартиры, образование, работу, бесплатную медицину, промышленность, сельское хозяйство…» — отреагировала Светлана Г.

«У меня есть официальный документ — свидетельство о рождении. Там написано, что я родился в СССР, Украинской Советской Социалистической Республике. Если посмотреть в Википедию, то там все, кто мне запрещает мою Родину — родились в СССР… Всех посадить и оштрафовать! Останется только недоразвитый беспризорный детский сад и ясли на протекающих горшках», — добавил Александр Г.

Цитата из дф «Обыкновенный фашизм». Реж. Михаил Ромм. 1965. СССР Жертвы нацистов

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Напомним, ранее стало известно, что радикалу, вскидывавшему руку в нацистском приветствии в центре Киева 28 апреля, грозит несущественный штраф. По данным журналистов, «активиста» обвиняют по статье «мелкое хулиганство». Ему грозит штраф в размере 51−119 гривен (137−320 рублей), или 40−60 часов общественных работы, либо до двух месяцев исправительных работ с отчислением 20% заработка, или административный арест на срок до 15 суток.

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