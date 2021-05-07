7 мая 2021 | Время чтения 5 мин

На Украине отреагировали на инцидент в Харькове, где неизвестные сорвали праздничные плакаты с поздравлениями ко Дню Победы.

Мирослава Романенко, , 17:03 — REGNUM В Харькове неизвестные сорвали баннеры с поздравлениями ко Дню Победы, сообщает издание «Страна.ua». В сети появился ролик, на котором запечатлены люди в спортивной одежде (темного цвета), которые средь бела дня уничтожают баннеры, размещенные на Московском проспекте. Инцидент был снят на видеорегистратор одного из автомобилей, который ехал по проспекту.

Наставник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В телеграм-канале «Украина сейчас» уточняется, что поздравительные баннеры были размещены от местного депутата оппозиционной политической силы и на них, в частности, якобы было написано «Фашизм не пройдет».

Инцидент вызвал оживленное комментирование в социальной сети Facebook на странице депутата украинского парламента Рената Кузьмина («Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также в телеграм-канале «Украина Сейчас». У многих произошедшее вызвало возмущение, другие наоборот одобрили срыв поздравительных плакатов ко Дню Победы, так как, по их мнению, фраза «Фашизм не пройдет» якобы является элементом «российской пропаганды». Иные указали на то, что, скорее всего, причина кроется в том, что плакат был от депутата партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Читайте также: «Давай, Гитлера еще отмажь». Если бы не 2 мая, могло «быть хуже» — Савченко

«Для Бандеры и Шухевича это (победа в Великой Отечественной войне. — М. Р.) было поражение, для Ковпака и Кожедуба это была Великая Победа… На каких украинцев мы будем равняться. Если на Бандеру и Шухевича, то советские солдаты не герои, а завоеватели. А вот если мы равняемся на Ковпака и Кожедуба, то Россия для нас страна, с которой у нас славное прошлое. Как быть? История уже когда-то ответила на этот вопрос, и украинцы сделали выбор и со всем советским народом проявили массовый героизм, дали отпор врагу, освободили Европу от нацистов. И эта история, которую уже никак не переписать. Но сегодня нас опять призывают к выбору. Народ всегда хочет быть победителем, а нынешняя власть хочет сделать из нас жертв. Но пока мы помним, что мы потомки победителей, народ не сломать. Поэтому именно сейчас разворачивается серьезная война за память. И проиграть ее украинский народ не имеет права», — написал на своей странице в социальной сети Facebook депутат Рады Ренат Кузьмин.

Неизвестные уничтожили поздравительные баннеры к Дню Победы в Харькове Цитата из видео на YouTube

«Почему водители не останавливаются, ну, машин с десяток, и хватило бы справиться с этой м*азью», — написала Ольга Г.

«Срывают плакаты, много ли для этого нужно ума? Полиция молчит, значит, в курсе и заодно с вредителями. А мы и без плакатов будем отмечать наш великий праздник День Победы! 9 мая, всех с наступающим праздником Победы!» — пишет Ирина О.

«А почему люди боятся называть происходящее с [20]14-го года своими именами? На видео яркое проявление украинского фашизма», — добавил Виталий Т.

«Как правило, сейчас ломают и крушат те, кто своими руками в своей жизни даже палатки не поставил. Такова сегодняшняя реальность», — заметила Тина И.

«А почему у них закрытые ФЭЙСЫ??? Они что боятся кого-то??? ПОЛИЦИЯ и ВЛАСТИ их поддерживают…» — пишет Saha K.

«После людей в черном… могут появиться человечки в зеленом!!!» — добавил Александр Ф.

«Эти черти за бабло и деда ветерана, и мать родную продадут…» — отметил Андрей Т.

«Что правильно? Дебилы первобытные,. Как беспределить, так первые бегут. А как отвечать так **утся под себя… Почему ОПГ у нас в стране скрывается словом «активист»?» — не выдержал один из комментирующих.

«Откуда они знали, что фраза «Фашизм не пройдет» адресована именно им… Они уже сами понимают, кто они», — пишет Тимур.

Читайте также: «35% созрели для отрицания Великой Отечественной войны». Опрос на Украине

«Видно, у наших депутатов предки не воевали с фашистами, если они запрещают Красное знамя Победы и дают добро на марши и беспредел нациков. О какой Европе может идти речь?» — задается вопросом Лариса.

«Так они не против 9 мая, я так поняла. Под фашизмом подразумевается не гитлеровский фашизм, а патриотизм националистов, что, естественно, не понравилось», — считает Larisa K.

«То есть их не устраивает «Фашизм не пройдёт». Хотят, чтобы прошёл… Дебилы…» — добавил Алексей.

«Что можно ожидать от «животных с тремя классами церковно-приходской школы» образования, «зашоренных» и продажных? Как это они еще не прикопались, что в Харькове есть МОСКОВСКИЙ проспект?» — спросила Ирина.

«Раз из проезжающих никто не вмешался, значит, всех всё устраивает. В Крыму такого не происходит», — добавил Александр Б.

Корабельный гюйс на горе Митридат. Керчь. 1944

«Ну вот зачем харьковский депутат провоцирует фашистов? Хотя представляю, как у этих фашиков горит, раз так с плакатами агрессивно разделались!» — написал Just Alex.

«Это ж не Крым «освобождать», там быстро на бутылку посадят. Победили билборды. По железному кресту этим хероям», — добавил Albinshtein.

«Сегодня в Харькове внештатные сотрудники СБУ под брендом какой-то «националистической организации», прикрыв свои позорные лица, сорвали билборд с поздравлениями ко Дню Победы. Победа над нацизмом в Великой Отечественной войне просто не вписывается в государственную идеологию Украины, по которой герои — это коллаборанты УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ССовцы, убивающие «неправильных коммунистически настроенных украинцев». Именно поэтому никто из «правоохранителей» не будет искать вандалов. Мало того, их за это ещё наградят, за быстрое и четкое выполнение приказа. Но несмотря на попытки омрачить праздник, со временем все равно гибридный оккупант будет разбит, Победа будет за нами…» — подытожил на своей странице в социальной сети Facebook украинский журналист Дмитрий Василец.

Читайте также: «Это вам не свастики рисовать». В Одессе задерживают за символику СССР

Напомним, 2 мая в Одессе полиция задержала мужчину, который был одет в одежду, на которой была изображена символика Советского Союза. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.