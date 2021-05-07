Заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с госсекретарём США Энтони Блинкеном, в котором он пошутил про русских, которые якобы везде, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 7 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Москали

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"По меньшей мере глупо в русском городе и на русской земле жаловаться на русских», — считает Олег М.

Некоторые комментаторы отметили, что шутить про наличие представителей русского народа в стране, большая часть которой состоит из русскоговорящих людей, является крайне странным занятием.

«Вообще-то русские на Украине тоже живут», — заметила Ева А.

Часть людей предположила, что такой неудачной шуткой Зеленский просто хотел подмаслить отношения с представителем Соединённых Штатов. Граждане напомнили, что ещё недавно будущий президент Украины изо всех сил пытался шутить про русское население на телеканалах Российской Федерации.

«Ненавистник русских, самый главный. А по российскому телевидению сериалы его один за другим крутят. Урод! Как бабло стричь, так Россия самая хорошая, а как задницу хозяину нужно нализать, так Штаты теперь хорошие», — указал Георгий Я.

Presidency.gr Встреча Владимира Зеленского с Энтони Блинкеном

Ряд пользователей оказался убеждён, что у президента Украины начала развиваться мания преследования из-за своих политических неудач, а также потому что всё больше граждан страны начинают смотреть в сторону Российской Федерации с надеждой на спасение.

«У него, похоже, уже мания преследования развилась. К психиатру пусть обратится, таблеточки успокоительные попьёт», — поделился своим мнением Андрей С.

«Он живет в страхе, что везде русские и спрятаться от них не может. С ума уже сошёл от страха. А у страха глаза велики, ещё глупостей наделяет. И так много успел начудить», — отметила Ирина Л.

Отдельные граждане считают, что такой юмор может быть показателем того, что Зеленский пребывает в не совсем здоровом состоянии. Данная ситуация может послужить причиной трагических событий.

«Скоро из окна выпрыгнет с криком: «Русские идут!» Русофобия — она такая, спокойно жить не даёт», — предполагает Andrey E.

Нашлись и те, кто считает крайне аморальным шутить про русских на Украине тогда, когда власти этой страны всеми способами пытаются стереть с лица земли мирное население Донбасса.

«И как у таких совмещаются юмор про русских и убийство этих же самых русских в Донбассе? Просто животные какие-то, потерявшие человеческий облик», — написал Олег Е.

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

Напомним, 6 мая президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с госсекретарём США Энтони Блинкеном пошутил про русских. «Они здесь, они везде», — заявил украинский лидер.