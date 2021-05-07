«А украинцы пусть мрут?» — Украина поможет Индии кислородом — Шмыгаль
Украина может помочь Индии в борьбе с пандемией COVID-19 поставками кислорода, заявил 7 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, Индия отказалась от всех видов украинской помощи, кроме кислорода.
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Новость обсудили в телеграм-канале украинского журналиста Максима Назарова. Многие указали на то, что на Украине в больницах еще не так давно наблюдались проблемы с кислородом, которого не хватало госпитализированным. В связи с этим многие пришли к выводу, что помощь будет предоставляться ради пиара власти на международном уровне. Некоторые выразили мнение, что судьба украинцев представителям власти неинтересна, и, возможно, цель нынешней власти состоит в том, чтоб умерли как можно больше жителей страны.
«Так оно же шмигаль…» — пишет Grigorii.
«Всем доброго утра! Умеете удивлять. Последним куском делитесь», — отметила Галина.
«В дурдоме всё стабильно», — добавила Анна.
«Сам умирай, а товарищу помогай…» — не без иронии отметил Антон Т.
«Всё для пиара. Он им подменил реальность», — написал Andrew K.
«Может вакцину поставить индийцам украинскую, а?» — иронизирует Mary.
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«Зачем? В отличие от наших идиотов, они «Спутник V» закупать начали», — ответил на реплику Mary Константин П.
«А как насчёт помочь украинцам?.. Какое же дебильное государство», — отреагировал Олег.
«Это должно быть приравнено к мародерству!!! Я не против помощи, но, по-моему, это не то, чем мы могли бы помочь! Пускай Индия примет закон об отсутствии ответственности за качество кислорода (вдруг там просто воздух?) По-моему, это их условие было по отношению к их вакцине, которую они поставляли нам!!!» — отреагировал один из читателей.
«Помочь украинцам, это для украинского кабмина не в тренде. Это на мировом уровне не отметят. И вообще, они здесь не для этого», — отметил Александр.
«Да у нас уже более трёхсот человек вакцинировано, можем помогать!..» — с сарказмом добавил Нестор Д.
«…Для своих граждан месяц назад не было кислорода. А для индусов вдруг нашелся», — пишет Анна.
«А что не так в том, что мы помогаем Индии?» — спросил Василь Віталійович.
«Пусть едет в Индию и там помогает. Только потом не пускайте его обратно», — призвал Anton.
«Хватит, Италии помогли», — добавил Сергей.
«То есть у нас все всем обеспечены? Можно и Индии помогать?..» — спросил Павел.
«Помнится, баллоны, в которых кислород, сделаны в СССР. Иногда взрываются. Так что, даже если и вздумают что-то отправлять, должны понимать, что индусы с глазами. Могут отправить обратно, послав на…» — написал Михаил.
«Пусть едет в Индию и помогает нам оттуда», — предложил T T.
«Индия перестала поставлять нам вакцину, потому, что самим нужна, а мы им кислород свой отдадим, которого у нас не хватает… Где логика? Украине украинцы не нужны, пусть мрут, потом индусами здесь заселят, так, что ли…» — не понимает Katerina.
«Ну не уроды?! Масками Китаю уже помогли, когда у нас был на них жесткий дефицит и стоили они баснословных денег. Давайте теперь отдадим кислород, которого не хватает нашим больным и наши люди погибают. У меня сформировалось стойкое мнение, что у этой власти задание уничтожить свой народ», — подчеркнула Irina O.
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Напомним, ранее глава Cовета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что на Украине разработаны прототипы вакцин от COVID-19.
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