Мэр столицы Бурятии Улан-Удэ Игорь Шутенков помолился за благополучие города на горе Арьяа Баалын Обоо в районе Верхней Берёзовки. По его словам, это самая высокая вершина на территории столицы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Богданов-Бельский. Переправа (фрагмент). 1915

«Это священное место, где столетия назад молились скотоводы и просили благодати у природы. И я сегодня помолился за благополучие нашего города и пожелал, чтобы реки в этом году не разливались», — написал он на своей странице в Instagram.

Однако большинство пользователей не оценили старания мэра. Так, Андрей П. отмечает, что без проведения предупредительных мероприятий бог с водой может не справиться.

«Это самое лучшее, что мог сделать мэр города. Город для людей», — иронизирует Павел Т.

«Дамбы нужно строить, и точка. Природа что захочет, то и сделает», — заметил Баяр Ц.

Скриншот Instagram @igorshutenkov Мэр столицы Бурятии Улан-Удэ Игорь Шутенков на горе Арьяа Баалын Обоо

«На мосту удинском еще помолился бы, может, дорога ровная станет», — добавил Кирилл А.

«С таким мэром только молитвы и спасут», — считает пользователь с ником Fenris.

Комментаторы также просят Игоря Шутенкова помолиться за то, чтобы дороги отремонтировались, и решить другие проблемы.

Впрочем, некоторые пользователи попросили комментаторов оставаться людьми.

«Откуда у вас столько негатива! Игорь, молодец! Держите свою линию, я вас поддерживаю и молюсь за вас», — заявила Дыжит Ш.

«Игорь Юрьевич, направьте свои усилия на то, чтобы воздух в Улан-Удэ стал чище, собаки не нападали на людей, очистные сооружения сбрасывали в Селенгу очищенные стоки, тарифы ТГК-14, за электроэнергию, цены на продукты соответствовали доходам населения, дороги строили согласно нормативам, общественный транспорт работал как полагается», — попросил ещё один пользователь.

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Добавим, что наводнение для столицы Бурятии является отнюдь не теоретической проблемой. В августе 2020 года в городе был введён режим повышенной готовности в связи с паводками. Паводковая ситуация обострилась в связи с проливными дождями в соседней Монголии, из-за чего возникла угроза выхода реки Селенга на пойму.

Между тем в зоне затопления Улан-Удэ в настоящее время проживает 48 тыс. человек. Ущерб от возможного наводнения, по оценке министерства природных ресурсов, может превысить 300 млрд рублей. Строительство дамбы, которая должна защитить город, может начаться в 2022 году.

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