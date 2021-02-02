Улан-Удэ, , 14:41 — REGNUM Строительство дамбы, которая должна защитить столицу Бурятии Улан-Удэ от затопления паводковыми водами, может начаться в 2022 году. По словам исполняющего обязанности министра природных ресурсов республики Натальи Тумуреевой, в минувшем году была разработана проектно-сметная документация.

Проект разделён на пять этапов, первые два этапа уже внесены в федеральную программу финансирования.

«Остальные три этапа у нас проходят госэкспертизу и, я думаю, буквально к апрелю они будут завершены. Мы их тоже подаём на федеральное финансирование. Реализация этого мероприятия уже начнутся в 2022 году», — передаёт её слова портал «Байкал-Daily».

Как отмечается, в настоящее время в зоне затопления проживает более 48 тыс. человек. Ущерб от возможного наводнения может превысить, по словам министра, 300 млрд рублей.

Напомним, в 2020 году началась реализация другого масштабного проекта в Улан-Удэ по строительству третьего моста через реку Уда. Как сообщало ИА REGNUM, на днях республика получила дополнительно 1,8 млрд рублей из федерального бюджета.

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