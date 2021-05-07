



Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР Метан, говоришь!

Предисловие ИАREGNUM

Манипуляции с временами жизни газов в атмосфере начались ещё до заключения Монреальского протокола в 1987 году, а позже, накануне принятия Рамочной конвенции ООН по изменению климата в 1994 году, стараниями группы под руководством классика «политической климатологии» Сьюзан Соломон были завышены в десятки, сотни и тысячи раз. Для этого ангажированным ученым потребовалось всего лишь проигнорировать существование в атмосфере Земли молний, из-за которых время жизни газов в атмосфере не превышает двух лет, что было доказано еще в середине прошлого века и написано в учебниках (см. «Фальсификация и подлог! Переход на «зеленую» экономику не имеет оправдания»).

Наиболее востребованными в международной климатической афере сегодня оказались метан и окись азота, тонна каждого из них якобы вызывает такой же парниковый эффект, как 84 и 300 тонн СО2, соответственно. Благодаря таким коэффициентам легко доказывается, что белое — это черное, а грязное — это чистое и наоборот. Например, было неопровержимо доказано, что мусоросжигательные заводы значительно уменьшают выбросы парниковых газов, а вклад коров в глобальное потепление превосходит влияние автотранспорта. Теперь же 28 учёных открыли, что леса Амазонки сегодня превратились в огромный источник выбросов парниковых газов. А мы то думали, что только нам с лесами не повезло — практически не поглощают парниковые газы, а оказалось, что у Бразилии ещё хуже — выбрасывают.

* * *

По мнению ученых, тропические леса Амазонки оказывают прямое влияние на изменение климата. Это стало результатом многих лет уничтожения человечеством лесов как ресурса поглощения углерода нашей планетой.

Об этом пишет экологический портал из Гонконга GREENQUEEN.COM.HK 5 мая 2021 года.

Международная группа из 28 ученых при поддержке Национального географического общества впервые пришла к выводу, что тропические леса Амазонки способствуют глобальному потеплению. Исследования, опубликованные в рецензируемом журнале Frontiers, сделаны на анализе всех причин гибели тропических лесов Амазонки.

« Мы изучили всю экологическую систему Амазонки, пытаясь учесть не только углекислый газ , — пояснил ведущий автор исследования, профессор Кристофер Кови из частного колледжа Скидмор в Нью-Йорке. — Впервые оценив совокупное воздействие всех факторов, стало ясно, что Амазонка не обеспечивает того благоприятного климата, которого мы ожидаем от крупнейшего в мире тропического леса ».

(сс) Anna & Michal Леса Амазонии

Исследователи провели свое исследование в Бразилии, проанализировав данные, которые привели к изменениям в бразильских тропических лесах Амазонки, таким как вырубка лесов, добыча полезных ископаемых, лесные пожары, незаконная очистка земель и выбросы, источником которых является не только углекислый газ, но и другие парниковые газы, такие как метан и оксид азота. Данные были собраны за последние десять лет.

Несмотря на то, что в обсуждении климатической повестки этим газам уделялось немного внимания, ученые считают, что метан и оксид азота являются «сильными» парниковыми газами, хотя их продолжительность жизни в атмосфере короче. Они посчитали, что оксид азота, например, в 300 раз сильнее углекислого газа.

Когда ученые рассмотрели все эти факторы, они обнаружили, что Амазонка сейчас находится на грани своего предела и быстро приближается к своей «переломной точке». Годы добычи ресурсов, перекрытия рек и преобразования лесных угодий в пастбища, выращивание сои на корм животным изменили естественную экосистему тропических лесов Амазонки, и их способность поглощать углерод значительно уменьшилась.

« Вырубка леса препятствует поглощению углерода; это проблема , — сказал Кови. — Когда вы начинаете смотреть на эти другие факторы наряду с CO2, становится очевидным тот факт, что Амазонка в целом действительно вызывает глобальное потепление климата ».

(сс) Wilson Dias. Agência Brasil Вырубка лесов Амазонии

Несмотря на мрачные перспективы, Кови и его исследовательская группа говорят, что ущерб можно обратить вспять — если будут приняты решительные меры. Прекращение вырубки тропических лесов и посадка деревьев будет главным приоритетом, наряду с другими действиями, такими как сокращение строительства плотин. Сокращение выбросов от ископаемого топлива также поможет «восстановить баланс».

Профессор Роб Джексон, специалист по земным системам из Стэнфордского университета и ведущий эксперт по глобальным выбросам парниковых газов, говорит, что одним из ключевых выводов этого исследования является необходимость сосредоточиться не только на выбросах углекислого газа, когда речь идет о спасении тропических лесов Амазонки.