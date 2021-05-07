Иск в Окружной административный суд Киева (ОАСК), в котором житель Харькова требует от министерства здравоохранения Украины обеспечить гражданам страны возможность привиться российской вакциной против коронавируса «Спутник V», вызвал бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 7 мая в социальной сети Facebook.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

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«Украина самая демократичная страна в мире. Конечно, она предоставит право прививаться российской вакциной «Спутник V». Ведь так, президент Зеленский?» — обращается Валерий К.

Многие комментаторы пришли к выводу, что потуги жителя Харькова добиться от министерства здравоохранения Украины справедливости обречены на неудачу. Тем не менее некоторые выразили надежду, что украинские власти всё-таки одумаются и пустят российскую вакцину на территорию страны.

«Не дадут. Проиграет в самой демократической и цеЕвропейской стране. Усим надлежит либо стойко умирать, либо ждать, когда хозяева кинут чуть-чуть живительной демократичной прививки от COVID», — пишет Игорь М.

Часть пользователей призвала харьковчанина, раз он так хочет получить российскую вакцину, самому собраться и поехать прививаться в Российскую Федерацию.

«Пусть едет в Россию и прививается. Никто для него лично не будет закупать «Спутник V», — считает Майя К.

Большинство пользователей убеждены, что украинские власти никогда не пойдут на то, чтобы принять какую-либо помощь со стороны России. Ради этого принципа они готовы жертвовать собственным населением.

«Вы мои хорошие. Приезжайте в Россию и прививайтесь на здоровье. Ваши черти-политики не позволят «Спутнику V» попасть в Украину», — считает Мария П.

ИА REGNUM Вакцинация

Ряд граждан обратил внимание на то, что подобный судебный процесс развивается на фоне того, что Украина вновь обостряет ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе. Граждане считают, что было бы справедливым предоставить Украине вакцину только после того, как в регионе установится мир.

«Пускай сперва через суд заставит ВСУ перестать бомбить Донбасс. А там, может быть, и поговорим. То убивают мирных жителей и хотят идти войной на Москву, то требуют российской помощи. Совсем с башкой уже не дружат!» — поделился своим мнением Олег Е.

Нашлись и те, кто указал, что данный судебный процесс скорее напоминает очередное цирковое представление в юридическом поле Украины, нежели реальную попытку добиться справедливости в этой стране.

«Абсурд на Украине умеют делать из всего! Даже из смертельной болезни!» — отметил Валерий О.

Дарья Драй ИА REGNUM Шприц с набранной дозой вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

Напомним, 5 мая пресс-служба ОАСК сообщила журналистам, что житель Харькова подал иск в судебный орган, в котором требует от министерства здравоохранения Украины обеспечить гражданам страны возможность привиться российской вакциной против коронавируса «Спутник V».