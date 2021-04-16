В Алтайском крае жертвами COVID-19 стали ещё шесть человек
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 1 мая 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2973 человека, причём шесть из них добавили в сводку за последние сутки.
Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 007 человек, +18 за последние сутки) и ОРВИ (28 858 человек, +53 за последние сутки).
Правительство России дополнительно выделит 4,7 млрд рублей на продление программы туристического кешбэка, запущенной в прошлом году.
Весной этого года возможностью воспользовались почти 700 тысяч человек.
«По поручению президента правительство продлевает программу, которая предусматривает возврат 20% затрат на туристические поездки внутри России, чтобы больше людей смогли отдохнуть, путешествуя по нашей стране. <…> Прошу Ростуризм совместно с Министерством финансов подготовить необходимые поправки в правила реализации программы и сделать эту работу максимально быстро», — сообщил глава правительства.
В марте 2021 года число умерших с коронавирусом в России составило 18 тыс. 858 человек, а общее число скончавшихся за месяц — 191 тыс. 320 человек.
Всего с начала года в России скончались 583 тыс. человек, что на 26,9% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.