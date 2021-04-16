В связи с первомайскими выходными в России наступило время активных поездок на дачи и путешествий. В этот период медики особенно рекомендуют соблюдать санитарные меры: коронавирус не знает праздников.

За 2020 год и первый квартал 2021 года в стране умерли уже 248 806 человек, заразившихся SARS-CoV-2.

Согласно поправкам в постановление Роспотребнадзора, граждане России, которые возвращаются в страну из-за рубежа, с 1 мая обязаны дважды сдавать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию.

Подробности о том, как Россия борется с COVID-19, — в трансляции ИА REGNUM.

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