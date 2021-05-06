Пока в Брянске обсуждают поведение заместителя мэра Марины Холиной, продемонстрировавшей несдержанность в общении с журналистами, в Якутии набирает обороты скандал, в котором упоминается имя Аяны Николаевой, чьи данные совпадают с данными сестры главы республики Айсена Николаева. ИА REGNUM проанализировало историю и попутно выяснило, что Аяна Николаева фигурировала как минимум в трёх госконтрактах, заключенных в 2020 году в формате — «с единственным поставщиком».

Facebook.com Аяна Николаева Аяна Николаева

Телеграм-канал «SakhaDay» сообщил, что Аяна Николаева, находясь в ресторане «Аврора», процитировала слова американского предпринимателя с японскими корнями Роберта Кийосаки (автор книги «Богатый папа, бедный папа»):

«Меня ужасно бесят эти разочарованные во всём люди. Убогие растения, которые считают, что в этой жизни ничего невозможно добиться и что успех приходит лишь к избранным. Так вот, дорогие страдальцы. Успех приходит к тем, кто рвет и мечет, пашет и вкалывает, а не валяется на диване, посасывая пивас и мечтая о миллионах. Успех приходит, когда спортсмен, в которого никто не верит и которому все говорят, что у него нет шансов, невзирая на боль в каждой клетке тела, идёт на тренировку, а затем этот мальчуган становится Олимпийским чемпионом».

Gage Skidmore Роберт Кийосаки

Подобное заявление, хоть и в формате цитаты, ожидаемо вызвало негативную реакцию у пользователей соцсетей и даже породило новое выражение с долей сарказма: «Хватит завидовать, убогие растения!»

На цитату Кийосаки пользователи ответили негодованием: «Успеха добиваются не самые трудолюбивые и ответственные, а люди со связями (в том числе и родственными), капиталом», «Что-то наши родители вкалывали с утра до вечера в деревне в хотоне и у них нет акций или фирм. Получают сейчас пенсию 18 тысяч, и таких 90% в районах. Они тоже убогие растения значит?!!», «Все её достижения это то, что она — сестра главы республики и всё?», «Помалкивала бы уж, представитель высшего звена пищевой цепочки», «Пока таких называют госпожами/господами, они будут так себя вести», «А разве дворяне к холопам когда-то иначе относились?»

В свете последних скандалов с потерявшими связь с реальностью чиновниками, мы попытались выяснить, на чём зарабатывает сама Аяна Сергеевна Николаева, чья фамилия легко открывает любые двери в Якутии. Но для начала хотелось бы напомнить некоторые данные.

Sakha.gov.ru Айсен Николаев

По итогам 2020 года глава Якутии Айсен Сергеевич Николаев задекларировал доход в 6,516 млн рублей (примерно 543 тыс. рублей в месяц), а его супруга Людмила — 16,63 млн рублей (выходит около 1,4 млн рублей в месяц). Как ИА REGNUM ранее сообщало, Людмила Николаева в 2020 году стала владельцем доли в алмазодобывающей компании (ООО «Арктическая горная компания», бренд «Алмазы Арктики» — «Алмар»), у которой есть соответствующие лицензии на месторождения республики. Да и в целом у первой леди достаточно обширный бизнес, который в апреле 2021 года прирос долей в московском ООО «Поларктик капитал». ООО входит в одноимённую группу компаний, которая выступила инвестором алмазодобывающего бизнеса Николаевой и ее бизнес-партнёров. Начать промышленную добычу алмазов на двух месторождениях фирма планирует с 2024 года. В качестве партнёра на некоторые виды работ в проект привлечена «дочка» «Алросы».

Якутское предприятие по торговле алмазами АЛРОСА (г. Якутск)

О бизнесе Людмилы Николаевой подробнее в материале «Алмазы для первой леди, макарошки — для якутян: об активах семьи Николаевых«

Возвращаясь к Аяне Николаевой. В 2017—2018 годы республиканские СМИ писали о том, что она является руководителем службы по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк». Того самого банка, руководящие посты в котором занимал сначала Айсен Николаев, а потом его супруга. Того банка, который на сегодня подконтролен республике, возглавляемой братом Аяны.

В ЕГРЮЛ за Аяной Николаевой действующих активов не числится. Между тем, совместно с некой Людмилой Валерьевной Николаевой (Ивановой) Аяна Сергеевна Кулаковская, по ИНН за которой числятся также фамилии Николаева и Дмитриева, была соучредителем кредитного потребительского кооператива «Фаворит». Он существовал с 2005 по 2010 год.

За Аяной Николаевой в реестре также числится закрытое ИП с основным видом деятельности «сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества» (работало в 2009—2013 годы). А также в 2008—2011 годы за Аяной, тогда еще носящей фамилию Кулаковская, числилось ООО «Гаджет». Если судить по коду экономической деятельности, то компания занималась производством облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях. В то же время выписка ЕГРЮЛ содержит указание, что основным видом работы было «производство изделий из бетона, гипса и цемента».

Facebook.com Аяна Николаева Аяна Николаева

За ней же числилось участие в создании кредитного кооператива «Взаимопомощь», работавшего в 2004—2011 годы. Среди соучредителей оказалась и Дария Санникова, чьи данные совпадают с данными тещи Айсена Николаева. Главой этого кооператива числился Матвей Леонидович Торговкин, чьи данные удивительно схожи с данными сына бывшего главного федерального инспектора Дальневосточного Федерального округа Леонида Торговкина. Матвей Торговкин в 2019 году также фигурировал в сообщении о назначении его главой управы Центрального округа Якутска, а в 2020 году его же называли возможным главой Сайсарского округа. В биографии Торговкина, размещенной сайтом news.ykt.ru, фигурировала работа в одном из отделов министерства экономики Якутии, а также пост гендиректора ООО «Телерадиокомпания «Алмаз» и ООО «Фанам-Синема».

Теперь снова обратимся к сведениям об Аяне Николаевой. Человек с данными, полностью совпадающими с данными сестры Айсена Николаева, фигурирует как минимум в трёх госконтрактах 2020 года, подписанных на «оказание консультационных услуг маркетолога». Заказчиком во всех случаях выступает государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) национальная вещательная компания «Саха» (одна из крупнейших региональных теле‑ и радиовещательных компаний России), подконтрольное двум министерствам Якутии.

По первому контракту с НВК со сроком действия с 1 сентября по 31 декабря 2020 года сумма составила 587 772 рубля, по второму со сроком с 1 мая по 31 августа — 584 372 рубля и по третьему со сроком с 17 января по 30 апреля — 584 372 рубля. Все три контракта были заключены с Аяной Николаевой после издания приказа за подписью гендиректора компании Олега Маркова. Таким образом, только за счёт этих контрактов Николаева заработала 1 756 516 рублей, что примерно составляет 146,3 тыс. рублей в месяц.

Стоит отметить, что действующего статуса ИП за Николаевой в ЕГРЮЛ в 2020 году не числилось, а контракты с НВК она исполняет просто как физлицо. Возникает вопрос, а не является ли эта деятельность предпринимательской, что, в свою очередь, требует оформления соответствующего статуса?