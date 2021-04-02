2 апреля 2021 | Время чтения 7 мин

Анастасия Степанова, , 10:46 — REGNUM Министерство транспорта России разработало новые правила проезда по платным дорогам. Среди прочего в инициативе, которая пока на рассмотрении, будут уточнены вопросы оплаты проезда. ИА REGNUM в преддверии принятия новых правил изучило основных бенефициаров платных дорог.

Антон Силуанов Иван Шилов © ИА REGNUM

Среди крупных бенефициаров платных трасс РФ СМИ называют миллиардера Аркадия Ротенберга, но он не единственный, кто имеет финансовый интерес в этой сфере. Попала в этот список и Ольга Хромченко — бывшая сотрудница АО «Росспиртпром», которую СМИ называют хорошей знакомой министра финансов России Антона Силуанова.

Платная дорога Дарья Антонова © ИА REGNUM

Активы Хромченко

По данным ЕГРЮЛ, Ольге Юрьевне Хромченко (ИНН получала в Санкт-Петербурге) напрямую принадлежат доли в двух компаниях — 33% в ООО «Русдор-финанс» в Люберцах (Московская область) и 5% в московском ООО «Юником».

Компания «Юником» учреждена в сентябре 2010 года, ее основной вид деятельности — обработка данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность. Уставный капитал — 50 млн рублей. Директор и владелец 25,1% Юрий Кудряков (владелец микрокредитной компании «Прогресскард»). Помимо него и Хромченко (получила долю в 2019 году), доли имеют Григорий Игоревич Нак — 64,9% (владелец доли в «Ямалтрансстрой», данные совпадают с данными сына известного уральского бизнесмена Игоря Нака), Екатерина Зубакова — 2,5%, Инесса Солярская — 2,5%.

В активе «Юникома» 56,2% доли в созданном в апреле 2019 года в той же сфере «Юником24». Владельцем оставшейся части является закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Цифровые инвестиции». Управляющая компания последнего — ООО «ВТБ Капитал пенсионный резерв», учрежденное АО «ВТБ Капитал управление активами». По данным на 31 декабря 2020 года, 81% акций АО принадлежит WHITE NIGHTS FINANCE B. V (Амстердам) и 19% — АО «Холдинг ВТБ Капитал» из группы ВТБ. В 2018 году Силуанов входил в состав наблюдательного совета группы ВТБ и был его председателем.

Директор «Юником24» — Юрий Кудряков. Уставный капитал — 137 010 676 рублей. В свою очередь «Юником24» — владелец тюменского ООО «Вуаро», которое создано в декабре 2011 года для разработки компьютерного программного обеспечения, предоставляет консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги.

Наиболее интересный актив Хромченко — это ООО «Русдор-Финанс». Компания учреждена в мае 2017 года для консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления. Её уставный капитал — 20 тыс. рублей. Второй владелец — директор Алексей Строганов (его доля — 67%).

В активе «Русдор-Финанс» — доли в восьми российских компаниях. Среди них — 30% в строительном ООО «Альянс-ТЗ», учрежденном в 2019 году. Доля в залоге, в августе 2020 года из состава владельцев вышел Дмитрий Селезнев. Данные последнего совпадают с данными совладельца рязанского ООО «ГК Альянс», которое специализируется на строительстве автодорог и было исполнителем почти 70 госконтрактов на общую сумму более 8 млрд рублей.

Платная дорога © ИА Красная Весна

Ещё один актив «Русдор-Финанс» — 50% в ООО «К Фарма», которое создано в марте 2018 года для производства лекарственных препаратов. Совладелец доли — Роман Белоусов. Директор — Милена Александрова. Она же является руководителем ООО «УК «Коноплекс», которым владеет компания «Коноплекс», принадлежащая офшору «Коноплекс лимитед» и Белоусову. Группа «Коноплекс» числится участником пензенского проекта по созданию предприятия по производству целлюлозы из лубяных культур.

В декабре 2020 года Минпромторг России заключил первое в стране концессионное соглашение в области промышленности, направленное на развитие отрасли переработки технической конопли, с ООО «Межотраслевой инновационный комплекс», которым руководит Александрова и в котором доли имеют «Коноплекс», Роман Белоусов и «Русдор-финанс» (20%). По соглашению производственный комплекс будет реализован в рамках государственно-частного партнерства, но сумма участия государства в нём пока не сообщалась.

Помимо этого, «Русдор-Финанс» владеет 29,9% в ООО «Лыткаринская платная дорога», которое учреждено в августе 2019 года для строительства дорог. Среди совладельцев также ООО «Регион концессия» с 70% доли (владелец — АО «Инвестиционная компания «Регион») и Алексей Строганов (он же и директор).

«Лыткаринская платная дорога» — концессионер, который будет инвестировать в строительство платного скоростного дублера МКАД — Солнцево — Бутово — Видное — Каширское шоссе — Молоково — Лыткарино — Томилино — Красково — Железнодорожный. Соглашение с правительством Московской области было подписано 12 февраля 2020 года. Фирме из бюджета Московской области в рамках того документа полагается капитальный грант в размере 34,6 млрд рублей.

МКАД Mos.ru

В активе «Русдор-Финанс» также 30% в ООО «Платный объезд Щелково», созданном в августе 2020 года. Основной владелец всё то же ООО «Регион концессия», которое ранее «Ведомости» связывали с «Роснефтью». Также фирма с участием Хромченко — владелец 20% в ООО «Подмосковная платная дорога» (ППД), которое контролирует уже известное ООО «Платная дорога» Романа Белоусова. Через ППД фирма имеет доли в компаниях «Ступинская платная дорога», «Шатурская платная дорога», «Акуловская платная дорога», «Сергиево-Посадская платная дорога» и «Одинцовская платная дорога».

В ООО «М.Е.Т.К.», созданном для дорожного строительства в декабре 2020 года, «Русдор-финанс» имеет 91%. Владелец оставшейся доли — ООО «Восточный экспресс», которое появилось в 2019 году для дорожного строительства. Принадлежит оно двум юрлицам — ООО «Инфраструктура ГЧП», связанном с «Газпромбанком», и ООО «Рассвет» (владелец — Владислав Мазурок, владеющий совместно с Олегом Германовичем Грефом, Павлом Тыщенко ООО «Нева инвест груп»).

И, наконец, последний актив фирмы «Русдор-Финанс» — 20% в ООО «Многофункциональный грузовой район» (МГР), которое планирует строить грузовой порт с угольными, газовыми и нефтяными терминалами на Сахалине (в Поронайске).

30 марта 2021 года глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил концессионное соглашение о строительстве многофункционального грузового комплекса в порту Поронайск на Сахалине. Общий объём инвестиций составляет более 35,9 млрд рублей, а из бюджета на обустройство инфраструктуры выделят 3,96 млрд рублей. Концессия позволит инвестору пользоваться объектом в течение 49 лет.

Порт Поронайск Ampskk.ru

МГР учреждено на Сахалине в 2017 году. Совладельцы — уже известный нам Роман Белоусов (35% с ноября 2020 года) и ООО «Развитие транспортных проектов» (45%). Последнее создано в октябре 2015 года. С 2019 года единственным владельцем является кипрская фирма «ТПД Холдинг лимитед», директор — Вадим Трифонов. В активе ООО «Развитие транспортных проектов» — 100% доли в ООО «Порт Поронайск» (руководитель — Алексей Ферт).

К слову, до августа 2019 года по российским законам строить платные трассы можно было только, если им есть альтернативные бесплатные пути. В августе 2019 года был подписан закон, по которому безальтернативные платные трассы допустимо возводить в районах Крайнего Севера. Например, это может быть Сахалин, где территорий с таким статусом достаточно.