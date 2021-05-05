Остановка работы отеля из-за украинских туристов, решивших отметить Пасху на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом, вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 5 мая в социальной сети Facebook.

Цитата из м/ф «Жил-был пёс». Реж. Эдуард Назаров. 1982. СССР Веселье

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«А ведь это только начало сезона! Всё веселье и клоунада будет впереди!» — предполагает Hakan Y.

Многие пользователи предполагают, что проблем с турецкими отелями скоро будет становиться всё больше, вместе со всё большим количеством прибывающих туристов из Украины.

«Ну, обещали же заполнить отели украинскими отдыхающими, вот и заполнили. На самом деле жаль народ. COVID-19 — болезнь паршивая, осложнения серьёзные», — отметила Елена К.

Некоторые комментаторы отметили, что история стала известна благодаря тому, что отдыхающих туристов, по сути, сдал всего один гражданин, который, по мнению людей, хотел насолить руководству отеля, а не отдыхающим на его территории людям.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы на пляже. Турция

«Там гуляли все: и русские, и украинцы, и белорусы, только один упырь — украинец, который там раньше работал, а потом его выгнали, пробрался в отель под видом гостя, заплатил за сутки, всё отснял и выложил в сеть. Тем самым, видимо, отомстил, зная последствия. Суперотель прикрыли, людей лишили работы, а отдыхающих — отдыха. Вывод: Зеленский со своим визитом пресёк весь отпуск россиянам, а один идиот с Украины поспособствовал закрытию очень хорошего отеля», — поделилась мнением Оксана Ш.

Ряд пользователей уверен, что поступок человека, распространившего информацию о проведении массового мероприятия на территории турецкого отеля в пике пандемии коронавируса, является недостойным.

«А сдал всех аниматор, вот и все этим сказано. У меня друзья украинцы и других наций. Я сама русская, супруг араб, дети миксы. Есть много друзей разных наций, все отличные люди. Но крыса — она и в любой нации крыса», — написала Kristina S.

(сс) Maurice Flesier Просьба о соблюдении социальной дистанции. Турция

Другие же, наоборот, указали на то, что только благодаря этому «шпиону» удалось выяснить, что отели в Турции промышляют, по сути, нелегальными вечеринками в то время, когда в стране бушует коронавирус и статистика выявленных случаев неумолимо растёт.

«Какая разница, какая нация. Ездила с финнами — те ещё выпивохи: с утра у бассейна с пивом. Не понимаю одного: зачем сейчас в пандемию ехать в Турцию? Что за счастье коронавирусное там хотят найти люди?» — задаётся вопросом Ольга О.

Напомним, 4 мая газета Türkiye опубликовала информацию, согласно которой в Турции приостановили работу отеля из-за украинских туристов, решивших отметить Пасху на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом.