Число новых случаев заражения коронавирусом в мире растет.

За неделю выявлено почти 5,7 млн новых случаев заражения, заболеваемость выросла на 8% по сравнению с предыдущими семью днями, смертность — на 5%. Эти данные 28 апреля приводит еженедельный эпидемиологический бюллетень Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В мире распространяются новые штаммы коронавируса, тяжелая ситуация сложилась в Индии.

Тем временем была выявлена и самая безопасная страна во время пандемии, которой стал Сингапур, сообщает издание The New Zealand Herald.

Причинами того, что Сингапур занял первое место в рейтинге безопасности, стали массовая вакцинация и эффективные меры по борьбе с коронавирусом.

При этом продолжаются споры и политические конфликты вокруг доступа разных стран к вакцинам, а также скандалы в связи с негативными последствиями применения тех или иных препаратов для здоровья людей. Но все едины во мнении, что болезнь победить можно только вакцинацией.

Все подробности ситуации с коронавирусом в мире — в трансляции ИА REGNUM.