В Абхазии выявили более 80 носителей коронавируса за сутки
87 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 27 апреля. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.
В Мексике назвали сроки розлива и упаковки вакцины «Спутник V»
Розлив и упаковка российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» должна начаться в Мексике в июне 2021 года, заявил заместитель министра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель 27 апреля в ходе пресс-конференции.
Американские учёные нашли способ убить SARS-CoV-2 за секунду
Ученые Техасского университета A&M в США выявили способ убить коронавирус SARS-CoV-2 за секунду, результаты исследования опубликованы в журнале Biotechnology and Bioengineering.
Более 213000 человек прошли тестирование на COVID-19 на иранской границе
Около 213 250 пассажиров прошли ПЦР-тесты на COVID-19 на границах Ирана, заявил глава Организации по спасению и оказанию помощи Общества Красного Полумесяца Ирана Мехди Валипур. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 27 апреля.
Иран сообщил о трех случаях заражения южноафриканским штаммом COVID-19
27 апреля министр здравоохранения Ирана Саид Намаки заявил, что на юге страны было обнаружено три случая заражения южноафриканским штаммом COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
В Иране за последние сутки от COVID-19 погибло 462 человека
27 апреля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что 462 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 70 532. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
В Мексике общее число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией превысило 345 тысяч человек, сообщает агентство Associated Press.
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В Колумбии административный суд департамента Кундинамарка 27 апреля принял решение о переносе запланированных на 28 апреля и 1 мая профсоюзных манифестаций на неопределённый срок из-за продолжающейся пандемии нового коронавируса. Об этом сообщает радиостанция La FM.
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Министр обороны Японии осмотрел здание в Токио, в котором планируют открыть центр по вакцинации населения, передает телеканал NHK.
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Комендантский час в Северной Македонии отменят на Пасху и Ураза-байрам
В правительстве Северной Македонии 27 апреля сообщили, что в соответствии с предложением комиссии по инфекционным заболеваниям со среды, 28 апреля, в стране с 21:00 до 5:00 будет действовать комендантский час в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, исключением станут ночи с 1 на 2 мая (на Пасху) и с 13 на 14 мая — в день празднования мусульманского Ураза-байрама.