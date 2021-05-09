В Дагестане в преддверии Дня Победы была предпринята попытка увековечения имени «вождя всех народов» Иосифа Сталина. В городе Дагестанские Огни был установлен, а потом снят его бюст. Акция по установке памятника была проведена 29 апреля по инициативе местных коммунистов. Они же спустя три дня сняли бюст с постамента.

Иван Шилов ИА REGNUM Иосиф Сталин

Как объяснил ситуацию мэр города Джалалутдин Алирзаев, при установке памятника не было проведено согласование этого мероприятия с городской администрацией.

«Видимо, коммунисты взяли на себя ответственность и решили поставить памятник на улице, которая названа именем Сталина», — привел слова мэра «Кавказский узел».

Однако в местном отделении КПРФ уточнили, что «все необходимые документы для установки были собраны, согласно прилагаемому списку администрации». Их якобы не удалось согласовать из-за объявленных в мае нерабочих дней.

«Уже после установки нам указали на это несогласование. Демонтаж мы осуществили своими силами, так как считаем, что все должно быть в рамках закона. Мы намерены собрать сначала весь необходимый пакет документов для установки. Надеемся, что все будет согласовано, и бюст Сталина займет достойное место в городе ДагОгни в честь создания нашей республики», — заявил первый секретарь городского комитета КПРФ города Дагестанские Огни Эседулла Рустамов.

Цитата из видео на YouTube Эседулла Рустамов проводит работы по демонтажу бюста Иосифу Сталину

Он также уточнил, что установка нового памятника Сталину была задумана в честь 100-летия образования ДАССР, так как вождь являлся «прямым инициатором образования республики».

Событие вызвало бурную реакцию у жителей Дагестана. Они принялись активно комментировать его в соцсетях.

Одни, как Забит Э., удивлялись: «Неужели нет больше проблем в Дагестане?!», напомнив, что в городе «нет стабильной подачи воды, отсутствуют дороги, стабильно пропадает свет, проблемы с вывозом мусора», но деньги тратятся на установку и демонтаж памятников. Другие предлагали варианты решения проблемы с памятником Сталину, а заодно помянули всуе и имя вождя мирового пролетариата Владимира Ленина.

«Он ведь никому не мешал, стоял бы себе и все. Ведь Ленина тоже не все любят, однако он в Мавзолее лежит», — пытался помирить всех один из комментаторов, не находя криминала в появлении бюста вождя.

«Пусть и Ленина с площади к чёрту уберут», — более радикально оценил ситуацию Али М.

«У Зюганова во дворе установите его», — предложил Bilalovich.

«Те, кто это сделал, мерзкие трусливые люди. Они побоялись сделать это прилюдно. Можно снести памятники, но нельзя уничтожить память!» — пристыдила вандалов Марьяна М., которая, очевидно, была не в курсе, что памятник сняли сами установщики.

«Мёртвого льва пнуть могут только ослы», — напомнила народную мудрость Suna13.

Читайте также: В дагестанском селе установят бюст Сталина

Другие высказывали проклятия в адрес Сталина, а заодно в адрес тех, кто все еще считает его достойным уважения и в честь него устанавливает монументы.

«Будь он проклят. И будь прокляты те, кто как-то симпатизирует этому злодею. И пусть этих фанатов и поколение этих фанатов настигнут все те трудности, что перенесли народы Кавказа», — разразился проклятиями Ismail.

Полный георгиевский кавалер капитан Владимир Николаевич Грусланов в Берлине. 20 мая 1945 года

«Как будто в такой маленькой гордой стране нет больше героев, кому надо бы установить памятники, а не этому человеку, который запрещал исповедовать нашу же религию. Позор нам, потомки имама Шамиля!» — напомнил Муса.

«Сталин — это шайтан, который разрушил тысячу мечетей, убил немало ученых ислама, в том числе и моего дедушку, только за то, что учил читать мусульман Коран. Коммунистическая партия — это партия шайтанов-безбожников», — резко высказался еще один читатель страницы администрации Дагестанских Огней в Instagram.

Нашлись и те, кто выразил удовлетворение инициативой коммунистов, считая появление памятника Иосифу Сталину в городе крайне важным и своевременным.

«Благодаря этому человеку мы празднуем 9 мая. Пусть стоит, это же история, господа — историки», — высказал мнение Аслан А.

«Прежде чем хаять Сталина, почитайте для начала, какую страну он возглавил и какую он оставил после себя! В наше время как раз его не хватает!» — уверен Маидин.

«Под его руководством победили. А вот скажите, а кому вы хотите установить бюст и кто что сделал для Дагестана? Те, кто себе замки строят, или те, которые все себе делают, а не для народа?» — поинтересовался Тимур.

«Мёртвого Сталина до сих пор боятся, вот его сейчас не хватает Дагестану», — пожалел об отсутствии вождя Башня.

«Жаль, что такого, как Сталин, лидера пока не было и не будет! Такого лидера не хватает для всей России!» — согласен с ним Юфси.

«Памятник можете убрать, но из памяти не уберете. Можете переселение народов обозвать геноцидом, уничтожение врагов государства репрессиями, мощное развитие страны трудом граждан обзовите тоталитарным насилием. Один факт вы не уберете: все эти поколения неблагодарных дегенератов живы благодаря только ему и его управленческому таланту. Сегодняшний ядерный щит и лучшие разработки обороны страны — это его заслуга. Но для того чтоб это осознать, надо книжки читать, а не голые жопы в инсте смотреть и потом орать о мусульманском благочестии, не имея понятия об элементарных основах ислама», — высказал свое мнение David.

Урок в школе. Дагестанская АССР. 1936

«Да оставьте же этого человека в покое. Он, со слов наших же дедов и отцов, не заслужил участь изгоя на Родине. Благодаря его жёсткой политике советский народ уничтожил фашистское иго и обеспечил достойную жизнь и достойную старость народу своему. Он, в отличие от нынешних правителей и так называемых слуг народа, не имел ни дворцов, ни богатства, нажитых за счёт народа», — подытожил еще один неравнодушный житель Дагестана.

Читайте также: Глава Дагестанских Огней: Памятника Сталину в городе не будет

К слову сказать, в 2015 году появилась информация о том, что в городе Дагестанские Огни активисты собираются установить памятник Иосифу Сталину, но администрация города тогда опровергла эти слухи. По словам бывшего в то время главой города Галима Галимова, такое желание было у части городских активистов, но от этой идеи решено отказаться из-за отсутствия средств на строительство памятника и из-за неоднозначного отношения к фигуре Сталина в самой республике.