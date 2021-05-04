В Республике Алтай паводковая ситуация, резко осложнившаяся в последний день апреля, постепенно стабилизируется. По данным Главного управления МЧС по региону, уровень воды в реках снижается, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

04.mchs.gov.ru Паводок. Алтай

Между тем у местных жителей появились вопросы к властям по поводу организации системы оповещения и спасения жителей. Наибольшие претензии, если судить по комментариям на странице главы республики Олега Хорохордина в инстаграме, накопились к администрации Турочакского района.

«Интересно, почему только в Турочаке на лодочке волонтёр переправлял людей?! МЧС приехали в лице одного человека и уехали», — спросила Полина Р.

«Я, Угачева Анастасия Александровна, прошу считать это моим заявлением о полнейшей неготовности властей Турочакского района к паводку. О том, что все заявления об отсутствии подтопленных домовладений — ложь», — заявила ещё один пользователь.

Представители районных властей в комментариях отметили организацию переправы в районе озера Рукавичка на автомобиле ГАЗ. Кроме того, администрация объявила об ухудшении паводковой ситуации через интернет.

04.mchs.gov.ru Паводок. Алтай

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«Также Турочакским сельским поселением был проведен подомовый обход населения. Гражданам предлагали помощь: эвакуацию в ПВР либо к родственникам. Для передвижения по затопленным участкам был привлечен автомобиль ГАЗ, а также надувная лодка», — отметили в администрации.

«Вы серьёзно? Кто и когда оповестил мою семью? Кто и когда оказал нам помощь? Я не видела вас вчера, 30.04, когда мой муж помогал соседям грузить вещи по грудь в воде. Я не вижу вас сегодня, когда мы на лодке вывозили маму и кур, когда пытались спасти уплывающие дрова и пилмат», — отметила Анастасия У.

«И мы уже поняли, что сами во всем виноваты: и построились не там, и не звонили, и не бегали за вами, чтобы быть проинформированными. Я очень устойчива к эмоциональным перегрузкам, но сегодня просто ревела, как девочка, после прихода «комиссии», — добавила пользователь.

В настоящее время жители села готовят обращение к главе республики по этому вопросу. Районные власти в ответ обещали начать приём документов с 4 мая для принятия решений об оказании помощи.

04.mchs.gov.ru Паводок. Алтай

Тем временем жители Горно-Алтайска в соцсетях делятся фотографиями новой дороги на улице Чкалова. Как оказалось, ливневые воды повредили свежеуложенный асфальт, смыв под ним часть щебня.

«Продуманная ливневка», — иронизирует Андрей.

«Это называется безграмотная халатность наших руководителей», — добавил Геннадий.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время власти подсчитают ущерб от удара стихии. Так, в Горно-Алтайске комиссии муниципалитета обследовали 161 домовладение. Ущерб предварительно оценён в 70 млн рублей. В районах, как отмечается, было подтоплено 108 приусадебных участков и жилых домов с населением 277 человек.

«Всего было эвакуировано восемь человек, один ребёнок, из них в пункт временного размещения г. Горно-Алтайска на базе Лицея № 1 им. М. В. Карамаева были размещены два человека, остальные размещены у родственников», — отметили в управлении.

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