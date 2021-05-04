Горно-Алтайск, , 08:38 — REGNUM Паводковая ситуация в Республике Алтай постепенно стабилизируется, во всех реках наблюдается устойчивое снижение уровня воды. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет.

«В пострадавших от паводка населенных пунктах работают комиссии по оценке ущерба, для организации своевременных выплат населению», — отметили в управлении.

От паводка пострадали жители Горно-Алтайска, а также Майминского, Турочакского и Чойского районов. В столице комиссия обследовала 161 домовладение, ущерб предварительно оценили в 70 млн рублей.

Тем временем, спасатели продолжают ликвидацию последствий разгула стихии. По ситуации на 3 мая проезд легковых автомобилей по ряду дорог регионального значения остаётся затрудненным.

Читайте ранее в этом сюжете: На Алтае из-за паводка закрыто движение по федеральной трассе