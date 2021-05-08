В Ульяновской области дискуссии вызвало сообщение о том, что парад Победы в этом году состоится без зрителей. Власти ссылаются на ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Пользователей социальных сетей больше всего возмутила «политика двойных стандартов», когда проводить массовые эстафеты и богослужения при полных храмах можно, а «самый священный» праздник состоится без зрителей. При этом жители также констатируют, что на другие публичные мероприятия 9 мая такие ограничения не распространяются.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы

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Парад без зрителей

В Ульяновске проходят репетиции парада Победы, для чего временно ограничивают движение на ряде улиц. Накануне городская мэрия заявила о том, что 9 мая на Соборной площади состоится торжественное прохождение войск Ульяновского территориального местного гарнизона, но «в связи с продлением в Ульяновской области ограничительных мер до 31 мая парад Победы пройдёт без зрителей». Его можно будет посмотреть по телевидению и в интернете.

При этом в тот же день в городе состоится возложение цветов, открытый кинопоказ фильмов военных лет, театрализованные и концертные программы во дворах, будет открыт на несколько часов «Музей под открытым небом. Без войны. Эскиз времени».

Ulgov.ru Парад Победы в Ульяновске. 2016

«Двойные стандарты»

Информация о проведении парада без зрителей вызвала возмущение у пользователей социальных сетей. Наталия О. считает, что в условиях пандемии коронавируса и ограничительных мер применяется «политика двойных стандартов» при проведении мероприятий: в частности, на Пасху храмы были заполнены, ранее в Ульяновске проводились ярмарки и эстафета, а на парад Победы — нельзя. С этим солидарны и многие пользователи, для которых данное решение стало «удивительным и странным», некоторые задаются вопросом, для «кого тогда его вообще проводят»?

«Цирк отдыхает. Столько мероприятий разрешили, а парад нельзя?» — недоумевает Алексей К.

«Видеозапись с прошлых лет ещё включили бы. Что за глупость?» — удивляется Дмитрий М.

«А кино кому показывать будут? Значит, эстафету можно — ковид бегать не умеет, ярмарки можно — это деньги, а парад — ни-ни?» — задаётся вопросами Оксана Л.

«Так тут же по политическим причинам, а не по ковидным», — продолжает обсуждение Екатерина С.

Альберт А. замечает, что в городе ограничительные меры соблюдают далеко не все: по его словам, «больше половины жителей ездят на общественном транспорте без масок».

Пользователи заявляют, что всё равно и цветы возложат, и парад «хоть издали» попытаются посмотреть. Иначе возникает вопрос, «для чего всё это затевается»? И тут же высказываются мнения, что для освоения бюджета и «для отчётности перед Москвой».

«Типа мы деньги потратим, но вам не покажем. Маразм какой-то», — эмоционально реагирует Наталья П.

Пустые трибуны

«Если деньги, что на парады выделяют, раздать ветеранам, а парад отменить, интересно, они сильно обидятся?» — продолжает тему Виталий К., вопрос которого остался без ответа.

«Не понял. Парад — без зрителей, а через час все мероприятия со зрителями? Что за дурдом?» — не понимает Алексей И.

«Парад военных пройдет без зрителей, чтобы наши военные не перезаразились от народа. А то начнется война, и тогда наши больные солдаты перезаразят солдат из страны-захватчика. И тогда заболеют уже все. А кто ж воевать будет?!! Нет! Так нельзя! Воевать — так до конца», — иронизирует пользователь под ником Индюшатовед.

Настя М. пишет, что «к выборам всё можно будет». А Марк К. замечает, что с учётом интернет-трансляции парада «хоть наши прадеды и прабабушки посмотрят с того света».