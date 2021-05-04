В мессенджерах и телеграм-каналах активно обсуждается заявление бывшего кандидата в губернаторы Приморья от КПРФ Андрея Ищенко, который на своей странице в Instagram заявил, что действующий глава региона Олег Кожемяко, которого он называет «самозванцем», предлагал ему 2 млн долларов США за отказ от участия в выборах в 2018 году.

AdmiralHood Андрей Ищенко на митинге у здания администрации Приморского края против фальсификации результатов выборов губернатора в 2018 году

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На данный момент Андрей Ищенко является депутатом Законодательного собрания Приморского края. Сам он себя называет «красный губернатор».

В опубликованном видео Ищенко говорит, что деньги губернатор Кожемяко предлагал ему через их общего друга. Он деньги не взял, но разговор весь записал и якобы передал его в ФСБ.

«Кожемяко, пошёл вон. Командир пошёл в атаку. Красный флаг несёт в руках, прикрываем со всех сторон! Пленных не брать!» — написал Ищенко.

Эксперты телеграм-канала «Недальний Восток» задаются вопросом: «Что произошло вокруг губернатора Олега Кожемяко за последнюю неделю?»

И сами отвечают: «Скандал с заявлением о необходимости «выездного сбора» для туристов, давление на некоторых участников праймериз «Единой России» по округам в Госдуму, заявление Андрея Ищенко о подкупе на выборах, усталость жителей Владивостока от бардака в городе и запуск петиции за отставку мэра Гуменюка. Кожемяко же продолжает делать вид, что всё в порядке, и охраняет своего ставленника».

Отреагировало на скандальное заявление Ищенко Законодательное собрание Приморья: «Действия депутата Ищенко Андрея Сергеевича, разместившего ряд заявлений в социальных сетях, будут рассмотрены на заседании комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного собрания. О дате проведения заседания будет сообщено дополнительно».

Primorsky.ru Губернатор Приморского края Олег Кожемяко

Пользователи под постом Ищенко активно комментируют его заявление, кто-то недоумевает, почему так долго он молчал, другие считают, что это не что иное, как «весенне обострение».

«Смело», — написала пользователь natalya. spa1.

«Это не смелость. Это тупость и психушка», — ответил auv1976.

«Что с тобой, Красный?» — спросил пользователь dartnet2020.

«Сергеич, народ за тебя митинговать выходил после выборов в 2018 году, а ты после драки решил кулаками помахать… Неужели настолько велики долги перед кем-то, что ценой собственной репутации стоит платить по ним? Сколько людей пожилого возраста голосовали за вас! Видели бы они ваши спектакли… Это в очередной раз подчеркивает, какие люди основывают нашу власть», — разочаровался sasha. andreev1992.

«Скорее всего, не просто так он молчал два года. Сейчас дали добро. Поддержка есть, думаю», — выдвинул версию bol4545.

«Ему можно. Он — Наполеон», — написал bortnik39.

«Андрей настоящий русский мужик», — поддержал gubarev385.

«Весеннее обострение не прошло мимо», — считает belebezova.

Стоит отметить, что каждый пост Андрея Ищенко вызывает подозрения у приморцев в его адекватности. Например, депутат опубликовал несколько устных обращений к министру обороны РФ Сергею Шойгу, в которых предупредил о слежке за ним в Находке и попросил предоставить ему отличительные автомобильные номера, в другом заявил, что выдвигается на границу с Японией.

Петр Данилов ИА Красная Весна Министр обороны РФ Сергей Шойгу

«Получено указание о переговорах с японскими вооруженными силами (американскими) о немедленном возврате на территорию Российской Федерации боевой машины СУ-25, принадлежащей СССР и угнанной советскими предателями на территорию Японии в 1987 году. Доклад окончен. Лейтенант Ищенко», — сказал депутат.

Часто в комментариях подписчики выдвигают версии, что автор этих постов употребляет запрещенные вещества, и тут же рапортуют:

«Министр обороны уже вылетел на военном самолёте, номера везёт», — написал swag.raoul.

Кстати, Ищенко объявил, что будет баллотироваться осенью 2021 года в Госдуму РФ.

«Ищенко начал фоновую кампанию по выборам депутатов Госдумы и старается любыми способами не вылезать из новостей. Но такими темпами он вместо Думы скорее попадет в колонию», — предположили авторы телеграм-канал «Корифей Хабаров».

При этом добавляют: «Единичные уколы в адрес губернатора Приморья Олега Кожемяко переросли в полноценную информационную атаку. Интересно, кто за ней стоит?»

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Ищенко в 2018 году участвовал в избирательной кампании по выборам губернатора Приморья и обошёл по голосам кандидата от «Единой России». Тогда его прозвали «красным губернатором». Но результаты выборов были отменены, и были назначены новые выборы на декабрь 2018 года. В них победу одержал Олег Кожемяко.