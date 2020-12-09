Владивосток, , 08:43 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко рассказал о своих политических планах.

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По его словам, он не собирается вновь выдвигать свою кандидатуру в краевые депутаты.

«Я считаю, что за пять лет я выполнил свою депутатскую программу. Надо уступить [место] новым народным избранникам, надеюсь, что депутатам от КПРФ», — заявил в интервью «Вести:Приморья» Андрей Ищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Ищенко в 2018 году участвовал в избирательной кампании по выборам губернатора Приморья и обошёл по голосам «президентского» кандидата. Тогда его прозвали «красным губернатором». Но результаты выборов были отменены, и были назначены новые выборы на декабрь 2018 года. В них победу одержал Олег Кожемяко. Позже Ищенко однопартийцы исключили из КПРФ.

В ноябре 2019 года на одном из заседании думы Владивостока Андрей Ищенко подошёл к выходу, надел куртку и попросил депутата Кирилла Григорьева посмотреть на него, направляя при этом лазерную указку в лоб депутату.

Присутствующие в зале едва сдерживались от смеха. Григорьев был шокирован, но воспринял ситуацию с юмором. Председатель думы Андрей Брик попросил не обращать внимания на эту выходку.

Также Ищенко требовал уволить мэра Владивостока Олега Гуменюка.