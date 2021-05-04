Киргизия и Таджикистан подсчитывают потери: убитых, раненых, беженцев
Масштабные столкновения между Киргизией и Таджикистаном, в ходе которых использовались стрелковое вооружение, бронетехника, артиллерия и авиация, завершились. Стороны возвращают войска к местам постоянной дислокации, беженцы едут в родные села. Идет подсчет жертв и восстановление причиненного ущерба.
Следите за развитием событий в трансляции: «Вооруженное столкновение на границе Киргизии и Таджикистана — трансляция»
Киргизия и Таджикистан официально обвинили друг друга в агрессии. Информационное противостояние идет в СМИ, соцсетях, а также на дипломатическом уровне. Случившееся стало новой и, увы, грустной вехой в истории региона — это первый открытый вооруженный конфликт между странами Туркестана.
Читайте также: Почему Киргизия и Таджикистан стреляют друг в друга?
Определение того, кто виновен в гибели десятков и ранении сотен человек, — дело длительное и весьма спорное. Пока стороны обмениваются обвинениями и ставят под сомнение аргументы друг друга, можно сравнить факты.
Понять масштаб случившегося и сделать предварительные выводы о ходе событий можно, сравнив цифры пострадавших и разрушений. ИА REGNUM собрало данные по количеству погибших и раненых во время вооруженных столкновений, а также нанесенном материальном ущербе.
В таблице приводятся оценки официальных лиц Киргизии и Таджикистана. Отметим, что Душанбе не публикует данные по числу погибших и раненых — информация взята из публикаций СМИ.
Указанные в таблице цифры являются предварительными и могут измениться со временем.
|Число жертв конфликта между Киргизией и Таджикистаном
Заметна разница при сравнении масштабов разрушений. Количество поврежденных или уничтоженных зданий в Киргизии и Таджикистане отличается в 11 раз.
Источники информации: цитаты и ссылки.
Источники информации о подобных конфликтах со временем имеют свойство пропадать или корректироваться «в нужную сторону». Во избежание обвинений в подтасовке фактов и неточности данных публикуем цитаты и ссылки на использованные источники.
Погибшие и раненые
Киргизия: погибшие и раненые
med.kg
Пострадавший в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе
Таджикистан: погибшие и раненые
Заложники
Взятые в заложники граждане Киргизии
Заложники — граждане Таджикистана
Беженцы
Киргизские беженцы
med.kg
Неравнодушные граждане собрали 60 коробок лекарств для жителей Баткена
Таджикские беженцы
Материальный ущерб
Повреждения или разрушение зданий в Киргизии
Повреждения или разрушение зданий в Таджикистане
Объем ущерба значителен. Рана, нанесенная отношениям двум соседским народов, глубока. Вернуться к нормальной мирной жизни будет непросто. Перед главами Киргизии и Таджикистана Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном стоит сложная задача — не допустить повторения конфликта, восстановить разрушенное, сохранить стабильность.