Масштабные столкновения между Киргизией и Таджикистаном, в ходе которых использовались стрелковое вооружение, бронетехника, артиллерия и авиация, завершились. Стороны возвращают войска к местам постоянной дислокации, беженцы едут в родные села. Идет подсчет жертв и восстановление причиненного ущерба.

Mil.gov.kg Киргизские военнослужащие

Следите за развитием событий в трансляции: «Вооруженное столкновение на границе Киргизии и Таджикистана — трансляция»

Киргизия и Таджикистан официально обвинили друг друга в агрессии. Информационное противостояние идет в СМИ, соцсетях, а также на дипломатическом уровне. Случившееся стало новой и, увы, грустной вехой в истории региона — это первый открытый вооруженный конфликт между странами Туркестана.

Читайте также: Почему Киргизия и Таджикистан стреляют друг в друга?

Определение того, кто виновен в гибели десятков и ранении сотен человек, — дело длительное и весьма спорное. Пока стороны обмениваются обвинениями и ставят под сомнение аргументы друг друга, можно сравнить факты.

Понять масштаб случившегося и сделать предварительные выводы о ходе событий можно, сравнив цифры пострадавших и разрушений. ИА REGNUM собрало данные по количеству погибших и раненых во время вооруженных столкновений, а также нанесенном материальном ущербе.

Lencer Киргизско-таджикский пограничный конфликт. 2021

В таблице приводятся оценки официальных лиц Киргизии и Таджикистана. Отметим, что Душанбе не публикует данные по числу погибших и раненых — информация взята из публикаций СМИ.

Указанные в таблице цифры являются предварительными и могут измениться со временем.