На границе Киргизии и Таджикистана 29 апреля 2021 г. вспыхнули боевые столкновения с применением стрелкового оружия и минометов. Машины скорой доставляют раненых в больницы Киргизии и Таджикистана. Общее число раненных превысило 15 человек.

Как сообщает Государственный комитет национальной безопасности Киргизии, в 14:00 войска и спецназ МВД Таджикистана начали массированный обстрел с минометов, пулеметов и автоматов водозабора «Головной», расположенного в селе Кок-Таш Баткенского района.Конфликт начался после попытки таджикской стороны установить камеры видеонаблюдения на столбе возле пункта по распределению воды. Киргизская и таджикская стороны утверждают, что данный объект находится на их территории. Контроль за распределением воды крайне важен для нормальной жизни ближайших населенных пунктов.

Местные жители массово покидают зону конфликта в направлении соседних населенных пунктов. Обе стороны стягивают в район боевую технику.

Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию с места событий.

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