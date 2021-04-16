В Киргизии погиб человек, раненный на границе с Таджикистаном
В Киргизии погиб гражданин республики, раненный во время перестрелки на киргизско-таджикской границе в Баткенской области, сообщили 29 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
В Киргизии депутат назвала генералов бесполезными и требует сдать погоны
Киргизский депутат недовольна, она считает, что в Киргизии насчитывается большое количество генералов, которые, находясь на содержании государства, оказываются бесполезны в случае стрельбы на границе.
Граждане Таджикистана подожгли несколько домов в киргизском селе Кок-Таш, откуда были эвакуированы местные жители, сообщает информагентство «24.kg».
Гражданин Киргизии погиб в ходе перестрелки на киргизско-таджикской границе.
МИД Узбекистана призвал к мирному урегулированию ситуации на таджикско-киргизской границе.
Как говорится в заявлении дипломатического ведомства, в Узбекистане с глубокой озабоченностью восприняли сообщения об эскалации противостояния на границе.
«Призываем стороны к немедленному прекращению столкновений, принятию совместных мер по стабилизации ситуации и воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшему росту напряженности», — говорится далее.
В МИД отметили, что имеющиеся разногласия можно решить только путем переговоров, а Узбекистан со своей стороны готов оказать содействие в скорейшем урегулировании всей ситуации.
Цитата SputnikUzbekistan.