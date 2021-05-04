Заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что на июньском саммите НАТО обсудят дорожную карту для вступления Украины в альянс, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 4 мая в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие

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«По уставу Североатлантического альянса (п. 6), когда у страны есть военный конфликт, её в НАТО никто не принимает», — поделился фактом Андрей Р.

Многие пользователи указали на то, что, судя по всему, единственное, что останавливает Европу от того, чтобы взять Украину в НАТО, является конфликт на территории Донбасса. Именно боевые действия не позволяют альянсу нарушить собственный устав, который прямо запрещает брать в свой состав воюющие страны.

«При наличии военного конфликта никакого НАТО для Украины невозможно. Миритесь с Донбассом! Выхода всё равно нет», — пишет Ирина Л.

Некоторые комментаторы предположили, что раз Киев намерен получить долгожданное членство в Североатлантическом альянсе, то он собирается отказаться от претензий на ДНР, ЛНР и Крым.

«Я правильно понимаю, что в связи с «будущим вступлением» в НАТО Киев отказывается от Донецка и Луганска? Причём с территориями, подконтрольными им в настоящее время?» — написала Macarena B.

Часть людей оказалась убеждена, что всё ограничится лишь пустыми обещаниями. Люди убеждены, что никто в Европе не готов на полном серьёзе принять в свой состав Украину со всеми её проблемами.

«Конечно, обсудят, не обманут. Поговорят и разведут руками. Выразят надежду на будущее, пообещают, ясное дело», — предполагает Лидия Д.

Mfa.gov.ua Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом

Ряд пользователей предположил, что для Украины будет организована дорожная карта, время выполнения которой будет настолько долгим, что власти в Киеве ещё пожалеют о том, что взялись за исполнение таких обязательств.

«Сначала «укажут путь», затем начертят «дорожную карту», потом ее «утвердят». Потом её надо будет принять и согласиться с её «условиями». Да, чуть не забыл, «условия» надо ещё и выполнить. Сколько времени понадобится на эти мероприятия?» — задаётся вопросом Михаил Г.

Нашлись и те, кто указал, что обсуждать вступление Украины в НАТО Польша может сколько угодно, но окончательное решение в любом случае будет принимать не она.

«Они же только обсудят, а решать будут Германия и Франция, лет эдак через двадцать. Может тогда и в Евросоюз сразу возьмут. Там не нужны бедные страны, нужно платить взносы, а грошей нема. Поэтому Киеву придётся поднакопить», — считает Mansur S.

Напомним, 3 мая президент Польши Анджей Дуда на совместном брифинге с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что на июньском саммите НАТО обсудят дорожную карту для вступления Украины в альянс.