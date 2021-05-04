Заявление главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина о том, что президент Украины Владимир Зеленский и его помощники никогда не выходили с ним на связь, вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 4 мая в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шут

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«Да кто с этим украинским недоумком будет встречаться? Он же кукла и клоун на верёвочках», — написал Михаил К.

Некоторые комментаторы считают, что руководство Украины не выходит на связь с главой республики, потому что они не решают данные вопросы. Люди убеждены, что Киев не будет ничего делать без позволения хозяев из Вашингтона.

«Можно подумать, зелёный клоун что-то решить может. Кроме как выйти к пианине без трусов, других талантов нетути», — поделился своим мнением Фёдор Я.

Часть людей убеждена, что Зеленский попросту боится начать диалог с республиками, потому что таким образом придётся нести ответ за все те преступления, которые были совершены.

Smdnr.ru Денис Пушилин

Пойдет на контакт с лидерами ЛДНР (если вообще пойдет) только при полной гарантии освобождения от ответственности за войну с использованием регулярной армии против мирного населения на территории Украины. Ведь переговоры с представителями непризнанных республик — это признание конфликта внутренним, со всеми вытекающими проблемами и ответственностью за него», — считает Boris S.

Ряд пользователей указал на то, что те причины, которые называет Зеленский, когда обосновывает своё нежелание вести разговор с главами республик, выглядят, по крайне мере, неубедительно.

«Актёришка не будет встречаться с главами ЛДНР. Сам сказал, только аргументация у него странная. С сепаратистами, как он говорит, переговоров вести не будет. Ну, я вспоминаю, как он не просто сам позвонил террористу, захватившему заложников на Украине. Более того, он выполнил все его требования!» — отметила Мария П.

Отдельные пользователи предположили, что даже если бы Зеленский и пожелал действительно начать вести разговор с Пушилиным, то ему тут же оборвало бы любую возможность это сделать.

«Призываю украинского лидера подумать над предложением и словами главы ДНР и начать диалог с республиками. Однако найдутся сторонники, которые создадут преграду по входу на диалог. В этом нет ничего удивительного», — предположил Александр Я.

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Нашлись и те, кто убеждён, что единственный шанс Зеленского принести мир в Донбасс заключается лишь в том, чтобы начать разговаривать с ДНР и ЛНР. Иных способов погасить конфликт внутри страны попросту не существует.

«Пора уже Зеленскому вытащить голову из задницы и начать разговаривать с республиками. Сам же обещал установить мир у себя в стране. Никто за него самого налаживать диалог не будет», — написал Олег Е.

Напомним, 3 мая глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что президент Украины Владимир Зеленский и его помощники никогда не выходили с ним на связь.