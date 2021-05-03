Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем поддержал Прагу в её «мужественном ответе» на «действия России на чешской территории».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шавки. Евросоюз

«Решение чешского правительства исключить Росатом из ядерного тендера в Дукованах и резко сократить присутствие российской разведки в Праге повысило безопасность Чешской Республики и Североатлантического альянса», — цитирует Блинкена пресс-служба Госдепа.

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Заявление американского госсекретаря в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Часть отреагировавших на заявление американского политика отметили, что подобные высказывания не доведут до добра. Некоторые сошлись во мнении, что основная угроза исходит от Соединенных Штатов Америки.

«Как говорил один американский политик (фамилию не помню) (бывший министр обороны США Роберт Гейтс. — М.Р.): вся угроза для мира (в оригинале — «национальной безопасности США». — М.Р.) находится в двух милях земли! Это Капитолий и Пентагон!!! Золотые слова… Пошла Европа лесом, а за ней Америка, за руку держась против России!» — написала Марго Марго.

Цитата из мф Маугли. Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Шакал

«Вот что у них за развлечение-то… Каждое столетие играют в «солидарность», огребают от России и опять до следующего столетия тухнут…» — пишет Вадим Л.

«США будут солидарны со всеми недоразвитыми странами», — добавила Наталия М.

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«На месте Путина я бы довела все эти заявления до абсурда. Где что загорелось или еще что-то случилось на их территории — громко и шумно, лучше ежедневно, обвинять американцев или их союзников, хайли лайкли («с высокой вероятностью», «весьма вероятно», «скорее всего». — М.Р.), доказательства — гос. или военная тайна. Это было бы забавно. А то все эти нагнетания ни к чему хорошему мир не приведут», — считает Татьяна П.

wackystuff Театр абсурда

«А чего они ещё могли высказать? По их подсказкам все делается», — отметил Людмила В.

«Такие заявления поспособствуют тому, что Землю разорвёт в клочья. Тогда Чехия с НАТО и США полетят в направлении галактического ядра, Россия — чуть в стороне. Интересно, какая тогда будет последняя мысль Блинкена? Но это будет уже не важно», — пишет Roman R.

«Главное, чтоб чехи не «поперхнулись» от той поддержки поперек горла», — резюмировал D Alex Izhko.

Николай Ярошенко. Доктор Симановский исследует горло пациентки

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Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена терпеть действия ряда европейских стран — в частности, Чехии, Болгарии и стран Прибалтики.

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