Москва, , 12:42 — REGNUM Россия не намерена терпеть действия ряда европейских стран — в частности, Чехии, Болгарии и стран Прибалтики. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

«То, что сейчас творят в Чехии, как к ним присоединяются болгары, как к ним в рамках этой так называемой солидарности присоединяются прибалты и другие — мы не будем этого терпеть, и мы этого уже не терпим», — сказал Песков.

По его словам, Кремль это чётко демонстрирует.

Песков также напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, который сказал, что так будет и в дальнейшем.