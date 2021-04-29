Москва, 29 апреля 2021, 12:42 — REGNUM Россия не намерена терпеть действия ряда европейских стран — в частности, Чехии, Болгарии и стран Прибалтики. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.
«То, что сейчас творят в Чехии, как к ним присоединяются болгары, как к ним в рамках этой так называемой солидарности присоединяются прибалты и другие — мы не будем этого терпеть, и мы этого уже не терпим», — сказал Песков.
По его словам, Кремль это чётко демонстрирует.
Песков также напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, который сказал, что так будет и в дальнейшем.