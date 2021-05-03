Первомайские демонстрации в Берлине и Париже, которые закончились погромами и столкновениями с полицией, вызвали бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свои соображения по этому поводу 2 мая в социальной сети «ВКонтакте».

НХ. 1 мая праздник всех трудящихся. 1920

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Многие пользователи тут же принялись издеваться над теми, кто постоянно говорит о неких притеснениях якобы мирных демонстрантов на протестных акциях в России. Люди считают, что, к примеру, правительство Франции куда больше заслуживает подобных претензий.

«Кровавый и авторитарный режим Макрона уничтожает общечеловеческие ценности, полное умаление прав человека, пора вводить санкции!» — пишет Сергей С.

«Санкции против лягушатников будут? Высылка дипломатов из солидарности с мирной демонстрацией трудящихся? Режим Макрона должен уйти! Вот это вот всё будет?» — задаётся вопросом Ник В.

Biedermann Полиция Франции

Та же самая картина наблюдается и в комментариях под видео с погромами и столкновениями с полицией в Берлине. Люди убеждены, что в России силовики действую куда мягче, чем немецкие правоохранители, которые даже шанса не оставляют тем, кто решил посетить демонстрацию.

«Интересно, что думает гражданин России, переехавший в Германию и вышедший на демонстрацию, думая, что как в России не будет. И это действительно так, ведь здесь по факту он сразу получает дубинкой по лицу», — написал Андрей С.

«США должны вывести свои войска на улицы Германии и проявить миротворческую акцию в оккупированной ими стране! Во имя демократии и сохранения национальных интересов США!» — поделился своим мнением Николай А.

Часть людей отметила, что для многих может оказаться существенной та разница, которая заключается в том, что удар немецкой дубинкой куда более демократический, нежели тоталитарной российской.

«Ну, это же правильная полиция! С демократическим дубиналом, и газ у них с молекулами свободы! Не то что в тоталитарной России», — отметил Михаил П.

(сс) fsHH Немецкая полиция

Ряд пользователей тем не менее отметил, что на территории Европы более активно себя ведут разного рода профсоюзы, которые отстаивают интересы трудящегося населения. Поэтому мазать чёрной краской все демонстрации в Германии и во Франции несправедливо.

«Французские профсоюзы сильные. Права свои знают и требуют по делу. Французы молодцы», — считает Саша Р.

Отдельные комментаторы напомнили, что мир прошёл через серьёзное испытание пандемией коронавируса, и поэтому народное возмущение в Европе понять можно. Люди уверены, что если бы во Франции и Германии не было проблем, то и погромов на улицах их столиц тоже бы не было.

«В Германии с декабря всё закрыто, многие потеряли работу. Поэтому народ уже устал. Поэтому народ буйствует, ведь виновато в этом правительство», — отметила Наталья Р.

Напомним, 1 мая в Берлине и Париже прошли первомайские демонстрации, которые закончились погромами и столкновениями с полицией.