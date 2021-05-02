Семь лет назад, 2 мая 2014 года, в городе Одессе произошла трагедия, унесшая жизни более пятидесяти человек. В тот день, по официальным данным, только в Доме профсоюзов погибли более сорока человек. Здание Дома профсоюзов украинские националисты забросали бутылками с зажигательной смесью. Никто из виновных в массовой гибели людей так и не понес наказания. Более того, украинские радикалы утверждают, что 2 мая 2014 года они якобы «защитили» таким образом город от «российской агрессии».

ИА REGNUM Дань уважения городу-герою Одессе

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Украинские политики, журналисты, политологи вспомнили о седьмой годовщине трагедии, произошедшей в Одессе. Трагедия получила также название «Одесская Хатынь».

Yuriy Kvach Лагерь антимайдановцев на Куликовом поле

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Депутат украинского парламента от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский в своем телеграм-канале еще 1 мая написал: «Завтра удивительный день. Одни и те же люди поздравят всех с Пасхой, выложат фото из храмов и корзинок с яйцами и свечками. А потом с удовольствием вспомнят, как они радовались массовому убийству в Одессе 7 лет назад».

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем телеграм-канале напомнил, кто из представителей власти стоит за трагическими событиями, произошедшими семь лет назад.

«После госпереворота в Украине стало недоброй традицией забывать реальные преступления и вину перед людьми Одессы. Движимые главарями госпереворота, захватившими власть в Киеве, орды радикалов сметали всё на своём пути. Самым ужасным преступлением до начала кровавых событий в Донбассе стали события в одесском Доме профсоюзов, случившиеся 7 лет назад, 2 мая 2014 года, когда люди, противники этого самого госпереворота, сгорели заживо. По официальным данным, погибли 42 человека. Пожар внутри здания был сымитирован, чтобы позже можно было на этот фактор списать массовое убийство одесситов. Причем уничтожали куликовцев с прямой подачи и одобрения киевской хунты. Накануне в южный порт черноморского побережья завезли двумя поездами и автобусами более 3 тысяч озверевших бандеровцев и просто невменяемых отморозков. 7 лет, и никаких результатов расследования. Никаких судебных решений. Абсолютно ясно, что за этим преступлением стояли [тогда исполняющий обязанности президента Украины Александр] Турчинов, [один из лидеров майдана, бывший депутат Рады Андрей] Парубий, [бывший премьер-министр Арсений] Яценюк. Отсюда и молчание так называемого правосудия и западного мира».

«Завтра Одесская Хатынь. 7 лет назад, в Украине власть приговорила людей на смерть. Женщин и мужчин, молодых людей убивали публично, жестоко, не давая шансов на спасение даже тем, кто мог спастись, их просто добивали палками… Завтра уже новая власть Зеленского назовёт это массовое убийство борьбой и победой над Русским миром, продолжая преступный путь уничтожения государства и украинского народа. Но каждый из нас прекрасно понимает, что это было страшное преступление над людьми, которое рано или поздно должно быть расследовано, и виновные — наказаны. А сегодня Христос Воскрес, и мы спокойно идём в одни и те же храмы, по одним и тем же улицам с палачами-парубиями, порошенками, турчиновыми и их последователями — зеленскими, ермаками, чтоб посвятить Пасхи и восхвалить Господа!!!» — написал в своем телеграм-канале депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Илья Кива.

Сгоревшая машина антимайдановцев. Одесса (сс) Yuriy Kvach

«Я одна из тех, кто верит: придет время, и палачи украинского народа будут отвечать за все свои преступления, которые они до сих пор пытаются скрыть, переложив свою вину на других. Ответят перед судом Божьим и судом светским. Зло имеет привычку возвращаться к своему творцу. Одесса, я помню. Мы помним», — отметила в своем телеграмм-канале бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш.

«Одесса, 2 мая 2014 года. День, когда человеческая жизнь в Украине потеряла ценность. Когда жертв попытались расчеловечить, демонизировать и сказать, что так спасали Одессу от судьбы «республик». Людей расстреливали и сжигали за политическую позицию. А в студиях ток-шоу зажравшаяся политота шутила про шашлыки и аплодировала тому ужасу. До сих пор никто не понёс ответственность. Сегодня, чтобы возложить цветы у Дома профсоюзов, нужно пройти через досмотр, рамки и кордон полиции. Когда, чуть позже, своим жидким маршем пройдёт по Одессе нацкорпус (организация, деятельность которой запрещена в РФ)… полиция, скорее всего, не будет принимать такие же меры безопасности. Напоминаю, что с 2014 года в нашей стране чёрное — это белое», — отметила в своем телеграм-канале журналистка издания «Страна.ua» Олеся Медведева.

«Вечная память погибшим в Одессе 2 мая 2014 г. Зрелость нас как государства — это когда мы расследуем и Одессу, и весь 2014 [год]. И назовем всё своими именами. И осудим все преступления. А пока мы замалчиваем и боимся, мы государство-трус», — отметила украинский политолог Елена Дьяченко в своем телеграм-канале.

(сс) Yuriy Kvach Дом профсоюзов после пожара. Одесса

«Больно по мёртвым, стыдно за живых. Ровно год назад Зеленский обещал взять расследования по майской Одессе под свой контроль… Но до сих пор всё бесконтрольно, бесперспективно и мерзко, и это понятно — расследования Одессы, майдана и войны — пуля в лоб авторам тех мифов, которые сопровождают общество последние годы. А пока Парубий снова невнятно расскажет о самоубийцах, которые сожгли себя сами, Стерненко предложат должность в СБУ, а очередной «патриот» подарит шашлык. Непрерывный цикл», — написал украинский журналист Максим Назаров в своем телеграм-канале.

«До тех пор, пока не будут найдены, названы и наказаны организаторы (!) трагедии 2 мая, вина за случившееся будет лежать на украинском государстве в целом. И если кто-то думает, что это пройдёт и забудется, то нет. Такие вещи остаются в истории на века», — пишет одесский журналист, главный редактор издания «Таймер» Юрий Ткачев в своем телеграм-канале.

«В Одессе несут цветы на место трагедии. У этих людей нет президента. Зато свой президент есть у нелюдей. И если ещё год назад Зеленский призывал к расследованию трагедии 2 мая, то сейчас он вполне уже может поддержать тех, кто сжигал людей в Одессе, и пообещать им, что их при нём никто не накажет…» — написал в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция памяти жертв 2 мая 2014 года в Одессе

«Эту трагедию нельзя забыть и простить. Власть надеется, что рассосётся само и время лечит. Пусть хотя бы раз встретились с родственниками погибших и попробовали понять, что они чувствуют…» — пишет на своей странице в социальной сети депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь», одессит Николай Скорик.

Отметим, сегодня, 2 мая 2021 года, представители радикалов проводят в Одессе так называемый «марш защитников». В это же время на Куликово поле (к Дому профсоюзов) одесситы приходят почтить память соотечественников, погибших семь лет назад.

«При входе на Куликово поле подробный досмотр: не только сумки, но даже вещи из карманов. А вот участников марша [украинских националистов] на Соборке (Соборная площадь, Одесса, место сбора радикалов — О. П.) никто не досматривает. Оно и понятно. Они свои. А мы враги», — резюмировал в своем телеграм-канале одесский журналист Юрий Ткачев.

Отметим, на данный момент пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского никак не отреагировала на седьмую годовщину трагических событий, произошедших в Одессе.