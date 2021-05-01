В российских СМИ бурно обсуждается украинское предложение президенту России Владимиру Путину провести встречу с Владимиром Зеленским в Ватикане. Общая точка зрения — и она верная, но поверхностная, такая. Выдвигая подобные инициативы, Киев засвечивает своих хозяев. Развивая эту мысль, можно продолжить: если российская сторона предлагает местом переговоров Москву, а украинская — не Киев, а иностранный центр, в особенности Ватикан, — это говорит о дефиците у украинского правящего режима, не путать с украинским народом, даже не суверенитета, об этом «и мухи не жужжат». А кое-чего похлеще. Ведь спрятаться за «дядю», чтобы не говорить на равных, а к кому-то апеллировать, прикрываясь на случай «если что», — это прежде всего комплекс неполноценности, заглушить который стремятся повышенными амбициями, заранее зная, что им не соответствуют. Еще такое поведение указывает на отсутствие внутреннего стержня идентичности, назови его этническим, национальным, цивилизационным — каким угодно. «Свидомые», кричащие на каждом углу всем о своей «свидомости», сами себе в ней отказывают. И выясняется, что у «великих укров» даже «свидомость» — и та липовая, не своя, а импортная. Как ни крути, как ни размежевывайся с Россией, вплоть до раскола единой Церкви, никуда не деться от того, что даже раскольническая ПЦУ, даже под влиянием греко-католиков — всё равно православная и в другом конфессиональном виде существовать не может. Ослабь организационный нажим, всё развалится и соберется обратно, воедино с Россией. Для того и изобретаются разнообразные квазиформы обособления от Москвы вроде «томоса» от «Константинополя», на деле стамбульского Фанара, давно уже лежащего одной половиной под турками, а другой — под Ватиканом, чтобы связать между собой то, что иначе, чем транзитом, не связывается никак. Цивилизация, если без научной зауми, это образ жизни, сформированный религиозной культурой и традицией. Это работает потому, что впитывается с молоком матери; можно отказаться от религиозных убеждений, превратившись в атеиста, или обратиться в чужую веру, но от себя самого, от родителей и собственного детства не откажешься, ибо для этого нужно заново родиться и снова всё пройти. Точнее, на словах отказаться можно, а внутри себя — нет. Иначе получается раздвоение личности, рано или поздно ведущее к шизофрении, то есть к ее утрате.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гопак

President.gov.ua Томос об автокефалии в Софии Киевской

Убежден: Зеленский, не лишенный «шустрого» остроумия, хотя бы как комик, давно уже всё понял. По крайней мере, с момента ссоры с Коломойским. И то, что сел не в свои сани и превратился в заложника окружающих обстоятельств, которыми не может не только управлять, но и не имеет на них никакого влияния, он понимает. И то, что спрыгнуть с подножки, на которую вскарабкался с перепугу, уступив сыгравшим на амбициях кукловодам, без последствий не получится, тоже понимает. Что дальше обречен плестись пристяжным в чужой упряжке без права выбора — и это ему ясно. И что иначе — уберут, тоже; Джон Кеннеди, в отличие от Зеленского, «с родом и племенем», принадлежавший к одному из крупнейших кланов «сильных мира сего», — и тот дернулся против «матрицы» и кончил Далласом. И не он один, кстати. Пример Трампа, которому сейчас под шумок бравурных реляций о «возврате в политику», как и обещал Байден, раскалывают партию, — тоже показателен.

К чему всё это? К тому, что предложить встречу в Ватикане — инициатива не Зеленского, а самих его хозяев, которым не терпится разыграть «московскую партию». Что подумают о Зеленском в связи с этим предложением вокруг — им побоку, он для них расходный материал, который не жалко. И ценности никакой не представляет. А инициатива — она вдруг «прокатит»? В сети можно отыскать то самое скандальное интервью итальянской газете La Repubblica, пусть и на украинском языке. Что было сказано? Текстуально:

— LR: …Встреча состоится?

— В. З.: Встреча обязательно состоится… Мне кажется, что для начала следует подобрать для нее место, олицетворяющее мир и диалог. На мой взгляд, правильно подобранное место для проведения чрезвычайно сложного диалога о мире поспособствует решению вопроса.

— LR: Это мог бы быть, например, Рим или Ватикан?

— В. З.: Да, возможно, это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения…

И дальше — набор «аргументов» в пользу Ватикана, продиктованный Зеленскому точно так же, как и вышеприведенный вопрос диктовали карманной La Repubblica. Мы ниже эту аргументацию приведем, но перед этим подчеркнем четыре главные вещи, формирующие всю логику этого поведения. Первая: вопрос о Ватикане поднимает интервьюер, причем итальянский, а не украинский. И тем более не Зеленский. Украинские СМИ не пригласили даже «для мебели» — микрофон подержать и стакан с водой подать. Киевская сторона здесь безусловный статист, к которой «от шефа» приехали с заготовленным вопросом и таким же заготовленным ответом, чтобы она его зачитала по бумажке. Случайно ли некоторые российские СМИ представляют это, наоборот, как инициативу самого Зеленского? Зачем вводят читателей в заблуждение? Или фокус в том, чтобы затушевать ватиканскую принадлежность этого предложения, учитывая связь либералов, контролирующих большинство информресурсов, с Западом, через который они, почти утратив рычаги влияния внутри страны, давят на российские власти?

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский

Вторая вещь. Можно ли, особенно сейчас, отделить Ватикан от выдвинутого им глобалистского проекта «инклюзивного капитализма», в котором папа Франциск возглавляет одноименный совет, составленный из глобальных людоедов, а также прикормленных ими НКО? Ответ однозначный: ни Ватикан, ни лично действующий понтифик от этого проекта неотделимы, и Украине в нём, следовательно, отводится определенная роль. В данном случае потроллить Россию и выкатить «пробный шар», а в перспективе, причем обозримой — послужить для хозяев «пушечным мясом».

Третья вещь. Если, с одной стороны, Франциск неотделим от переплетения олигархических интересов, воплощенных в «инклюзиторском» совете, в котором, учитывая специфику связей Банка Ватикана, сам служит олицетворением девиза «Волки за вегетарианство», то с другой стороны, он еще меньше отделим от ордена иезуитов, с которым связана вся его пасторская и миссионерская биография. То, как шустро и «со свистом» поменялось с приходом Франциска на Святой престол всё «командование» ватиканских концептуальных центров — Мальтийского ордена, на который папский банк как раз и замкнули, а также ордена Opus Dei, олицетворяющего связку интересов Ватикана «в миру» кланов, банков и корпораций, о многом говорит. Кстати, самого «черного папу» — главу иезуитского ордена — Франциск тоже сменил, выстроив в сфере сакральных институтов Римско-католической церкви «параллелограмм» собственных, вполне себе светских, «инклюзиторских» интересов. То, что иезуиты держат в руках многие важные рычаги теневой системы глобального управления, действуя через агентуру влияния, внедренную повсюду, включая церковные верхушки, с помощью экуменического процесса — секрет полишинеля. Не является тайной и то, что эпицентром самого этого процесса, который в институциональном плане берет старт со Второго Ватиканского собора (1962−1965 гг.), решениям которого символически присягнули его последователи, является строительство «новой мировой религии». С одной стороны, тот собор отменил со стороны Ватикана «великую схизму» 1054 года, сохраненную, однако, вопреки этому, основными православными церквами, включая Русскую; с другой стороны, повернулся к последователям каббалистического начала, скрепив этот новоиспеченный альянс подменой мирской миссии Спасителя этническим родством Ему «по крови». Автору этих строк уже приходилось обращать внимание на пикантный нюанс папского представительства в «инклюзиторском» совете в лице некой JLens — «инвестиционной сети», занятой, если верить ее сайту, «импакт-инвестированием», то есть распространением на инвестиционные решения (дословно) «еврейского взгляда, ценностей, этики и миссии». Дополним это напоминанием о горбачевском форуме «Состояние мира», в который на рубеже нынешнего и минувшего столетий были вколочены немереные средства, оказавшиеся, правда — не в коня корм. Разве не пытались собрать на платформе этого «форума» некий, вполне себе экуменический «диалог мировых конфессий»? И коль скоро оплачивали этот подкоп под религиозную традицию из американских фондов, тесно связанных с Йельским университетом и ЦРУ, то разве трудно вспомнить, что иезуитские учебные заведения неизменно оканчивали практически все директора этого заплечного ведомства? Так в чьих интересах Ватикан сейчас «подписывает» Зеленского на переговоры с Россией в иезуитском логове с подачи карманного итальянского СМИ? И разве непонятно, в чем смысл всего экуменического процесса, распространенного на Украину руками такого же карманного ересиарха Варфоломея?

U.S. Department of State Бывший госсекретарь США Майк Помпео и папа Римский Франциск

Из этих рассуждений вполне органично вытекает четвертая вещь. Появление ватиканских иезуитов из-за кулис, где они пребывали в украинском вопросе, совпавшее по времени с провозглашением папского «совета инклюзиторов», — не что иное, как прямой вызов российской власти. Причем со стороны уже не вторых или третьих, а самых что ни на есть наипервейших фигурантов того, что Иван Ильин в свое время удачно назвал «мировой закулисой». Видимо, все остальные инструменты давления на Россию исчерпаны, деревянные куклы от «папы Карло» явно не справляются со своими задачами, хоть их не корми. Какой там Зеленский?! На авансцену, морщась от света софитов и недовольно ухмыляясь, выплывает «сам» Карабас Барабас собственной персоной. Что же его так взбесило, если в сторону отброшена «святая святых» — обет (и заговор) умолчания о «конечных бенефициарах» глобального «банкета»?

Разумеется, не внутренняя политика, к «социальному наполнению» которой у Барабаса вряд ли имеются претензии, особенно в свете манифеста «инклюзиторов», в котором волчья хватка глобальных хищников прикрывается ласкающим наивные слухи елеем «устойчивого развития». В печенках у него явно засела политика внешняя, которую он пытается привести в согласие с внутренней, пока она вслед за внешней не поменялась. И не побудила «инклюзиторов» забыть о будущем, свив себе «гнездышко» во временах окормлявшейся все тем же Ватиканом «святой инквизиции». Конкретно «инклюзиторы» озабочены двумя вещами: быстрым и неожиданным для Запада сближением России с Китаем, формирующим альянс, который ему не по зубам, а также появлением подозрений в том, что Россия берет курс на воссоздание «большой государственности», которое усмотрели в событиях вокруг Украины. Особенно в демонстративной концентрации крупнейшей группировки сил и средств на западном направлении, осуществленной в считаные дни. Памятка к интервью, которую всучили Зеленскому и по которой он и «шпарил», однозначно указывает на главное содержание поставленной перед ним задачи — не просто встретиться с Путиным, но и добиться обсуждения в ходе разговора конфликта в Донбассе через призму российско-украинских отношений. И здесь главное — даже не пересмотр «Минска-2», которым бредят в Киеве, а последующий информационный хай, который Запад явно заготовил в логике признания Москвы «участником конфликта». Западу на «Минск» по большому счету наплевать; Западу нужно демонизировать Россию до того, как жизнь выдвинет в повестку дня публичную активизацию постсоветских интеграционных тенденций с их переводом в плоскость конкретных политических и международно-правовых решений. Не допустить — вот основной императив, ибо если начнется, кто там будет вспоминать не только о «Минске» и Донбассе, но и об Украине в целом. «Снявши голову, по волосам не плачут!»

В Москве это хорошо понимают и ответили адекватно: российско-украинские отношения следует обсудить, но безотносительно Донбасса, о положении в котором и вокруг него Киеву, как вытекает из того же «Минска», следует разговаривать с Донецком и Луганском. И когда вопрос встал именно так, кукловоды и вышли из тени, предложив свою площадку. Ибо «дома и стены помогают».

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский перед началом встречи в «нормандском формате»

Посмотрите, читатель, какую «осанну» в злосчастном интервью поет папе-иезуиту Зеленский. И «беспристрастный посредник» он, и всегда к нему обращались «для решения конфликтов» как к «пророку мира», который «остается исключительно моральной силой». И «действует, не имея военно-политических или экономических интересов». Ну да, надо полагать, от имени «инклюзивного» совета олигархов он прямо так себя и ведет. И вспоминается, из глубины веков, как после очередной русско-польской войны папа тоже присылал «миротворца», который предложил Первопрестольной «оставить в покое» Киев, но московские участники этого «посреднического» действа с ним не согласились. И популярно объяснили посланнику «апостольской столицы», как подобострастно именует Ватикан Зеленский, что из Киева пошла Земля Русская и «мы от него никогда не откажемся». Что-то подсказывает, что именно для того, чтобы подобное не прозвучало вновь, Франциск и хочет заполучить Путина «в гости», ведь без аудиенций в этом случае никак не обойдется. Военная тема перед лицом российского контингента как-то увяла вместе с решимостью НАТО, вот и «пустился наш хитрец в переговоры…» (И. А. Крылов, «Волк на псарне»).

Что в итоге? Ни в какой Ватикан на переговоры по кругу вопросов, который для постсоветского пространства является практически внутренним, ехать нет никакой необходимости. Потому и поручили Зеленскому эту инициативу озвучить, что в устах самого Ватикана она прозвучала бы приглашением России к капитуляции. Да, перепугавшись военного решения, Байден позвонил Путину, да, после этого, разумеется, сторонами взята пауза. Лукашенко, в частности, дух перевел и продолжает надеяться спустить интеграцию на тормозах. Ситуация из острой фазы возвращается в вялотекущий процесс, в котором поражение потерпит тот, кто засуетится и совершит фальстарт. Скажут: ну вот же он, фальстарт украинской стороны — с Ватиканом. Как бы не так! Киев — не игрок и даже не подыгрывающий. Не рыбак, чтоб было понятнее, и даже не удочка. А наживка, на которую Россию пытаются ловить. На наживку, роль которой исполняют все постсоветские бывшие партнеры Москвы, понятие фальстарта не распространяется, это удел игроков. Многие пытались расшифровать путинский месседж про Шерхана и Табаки из послания, не у всех получилось. Но кое-кто Киплинга прочитал верно, причем и в России, и на Украине. Правильный ответ: Маугли не за шакалом гонялся, который ему сто лет не нужен. А за тигром. И в конце концов его догнал — с катастрофическими для того последствиями. Нынешнее обсуждение классического сюжета, правда, упускает две детали. Первая: фиаско Шерхана наступило после «ухода на север, чтобы переждать» нашествие, которое современный хищник-интриган, в отличие от киплинговского художественного образа, еще и подзуживает. Видимо, мозгов у него меньше. И вторая: история умалчивает, куда после того, как Шерхану все-таки порвали пасть, делся Табаки. Но мы-то понимаем, что очень многое за то, что он, подобно герою другой сказки — Мальчишу-Плохишу, отсидевшись при правлении Маугли и дождавшись его ухода к людям, приполз в стаю. И вылизав там всем, извините, зад, вернулся в привычное амплуа прихвостня вожака, вытирающего собственной шкурой пыль на Скале Советов перед его туда прибытием. И всуе еще и разоблачающего «культ» оппозиционной «личности» покойного бывшего шефа.

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Шерхан и Табаки

Именно поэтому неминуемый отказ Москвы от ватиканских гастролей Зеленского, предопределенный российским предложением встречаться в Москве, будет не только ответно-встречным вызовом не Зеленскому, а самому Карабасу, но и до предела сузит люфт маневра пресмыкающихся перед тем украинских элит. Как это ни парадоксально на первый взгляд, Киеву от этого — сплошная польза. В том смысле, что чем скорее завершится нынешний «спектакль» в театре абсурда — тем легче и, главное, дешевле обойдется последующее интеграционное похмелье. Будет хотя бы что с чем сравнивать. Ибо, как учил еще Бисмарк, если большие страны в политике ведут себя хищниками, то малые уподобляются проституткам.