Резолюция Европейского парламента, согласно которой структура предлагает отключить Россию от системы платежей SWIFT, отказаться от российских нефти и газа в случае, если РФ вторгнется на Украину, вызвала обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 30 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Центр. ВСУ. Украина. Донбасс

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»Да скорее бы уже отключили! Достали эти угрозы бесконечные. Больше шуму, нежели реальных действий в эту сторону», — указал Дмитрий К.

Многие пользователи считают, что угроза отключения России от SWIFT выглядит, скорее, как издевательство, а не реальная угроза, способная заставить российское правительство отказаться от продвижения своих интересов.

«И что? Нам важнее, чтобы у России под боком фашисты не буйствовали, а не какой-то долбанный «свифт». Отключат, будут золотом расплачиваться. Зимы-то нынче холодные в Европе», — отметил Сергей И.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

Некоторые комментаторы отметили, что формулировка, согласно которой Россию отключат от финансовой системы лишь в том случае, если она вторгнется на Украину, означает лишь то, что прошлые обвинения в сторону нашей страны в якобы захвате регионов соседней страны были банальной ложью и манипуляцией.

«Они уже седьмой год воют про войну России с Украиной, а тут «в случае вторжения». Определитесь уже, кретины, Россия вторглась или нет», — обращается Павел Т.

«Если Россия вторгнется?! А за что тогда санкции уже 7 лет? Это как лживый пастух орал: «Волки, волки!» А как волки напали, никто не поверил. Так и сожрали лживого пастуха», — напомнила Галочка П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Часть людей усомнилась в том, что Европарламент вообще что-то решает в сложившихся условиях. Люди убеждены, что это марионеточная структура, которая находится под полным контролем Вашингтона и именно он принимает все основные решения.

«Кто такой Европарламент и что он там решает? В ЕП могут только просить и не более. Реальный кукловод сидит за океаном. Что он решит, то в Европе делать и будут», — считает Геннадий Г.

Ряд пользователей предостерег Европу от угроз в строну Российской Федерации, потому что Москва может резко обрубить транзит газа, что поставит европейские страны в крайне неудобное положение.

«А потом наступит холодная зима, как и в Америке. Эти ограничат экспорт нефти и газа, как уже случилось в этом году. Что же в Европе будут делать? Наверное, попросят включить России SWIFT и сами «Северный поток — 2» достроят», — предполагает Владимир В.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

Нашлись и те, кто расценил резолюцию как анонс к готовящимся провокациям со стороны Украины или даже начало полномасштабных боевых действий на линии соприкосновения в Донбассе.

«То есть Запад тем самым анонсировал наступление ВСУ и наемников из стран ЕС и США? Заранее угрожают России не помогать русским в ДНР и ЛНР?» — задаётся вопросом Радион Д.

Напомним, 29 апреля Европейский парламент принял резолюцию, согласно которой предлагает отключить Россию от системы платежей SWIFT, отказаться от российских нефти и газа в случае, если РФ вторгнется на Украину.