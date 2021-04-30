Власти украинской столицы выделили 52 млн гривен на выплаты к так называемому дню памяти и примирения, а также ко Дню Победы. Помощь получат 81,5 тыс. киевлян, среди которых участники гражданской войны в Донбассе и «активисты», принимавшие участие в так называемом майдане, заявил 30 апреля мэр украинской столицы Виталий Кличко, сообщает телеканал «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цель

«В этом году выплаты получат более 81 500 жителей столицы. Это ветераны Второй мировой, участники антитеррористической операции, воины-интернационалисты, участники революции достоинства и некоторые другие категории граждан», — сказал Виталий Кличко.

Новость обсудили читатели телеграм-канала «Бородатая Бабушка». Также новость в социальной сети Facebook оценили зрители канала «112 Украина». Многие не поняли, с какой стати выплаты ко Дню Победы были назначены участникам гражданской войны в Донбассе и участникам массовых беспорядков зимой 2014 года, приведших к государственному перевороту на Украине.

«Они ведь (участники «майдана» — О. П.) его к власти привели. Хоть раз в год с барского плеча», — отметил Сергей Р.

«А каким боком ко Дню Победы 1945 года причастны майдановцы и атовцы?» — задается вопросом читатель под псевдонимом Перейти На Русский.

«А ветераны 14-й Гренадерской Waffen-SS дивизии (организация, деятельность которой запрещена в РФ)?» — спросил Dima A.

«Это им поощрение за то, что разрушили страну и посадили на трон подлецов», — ответила Ольга К.

«А че майданутые тоже брали Рейхстаг? А я не знал, но теперь знаю», — пишет Kikimora lesnaia.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ветераны

«Как праздновать День Победы — это не праздник, а как деньги получать, то не отказываются, какая низость вообще», — добавила Наталья М.

«А участники первой пятницы на неделе не получат выплаты? Или ветераны тяжёлой среды?» — иронизирует Gordon Kast.

«Помнится, в 1942 году в Киеве награждали полицаев за заслуги перед вермахтом, история такая, любит повторяться, сейчас в виде фарса, но и придут те времена, когда те, кто майданил активно и воевал в АТО, закопают свои документы и будут сопеть в две дырочки, а иногда и в три!» — добавил Велес.

«Яценюк, Турчинов, Порошенко, Юля и вся остальная братия тоже получат материальную помощь? У Кличко мозг совсем в штаны провалился?» — спрашивает Дмитрий.

«Святой майдан этих утырков вынес на гребень волны! Без него им конец во всех смыслах этого слова…» — пишет Boris_Temple.

«А ещё Кличко сам себе пусть вручит, он тоже участник майдана», — посоветовал Андрей.

«Для героев майдан прибыльным мероприятием оказался, не зря скакали», — добавил Figaro.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Москали

«А атошники каким боком ко Второй мировой???» — спросил Серёга.

«Могут получить не только лишь все. Надо было всем скакать по Майдану, теперь завидуем молча, может и нам бы перепало 30 сребреников», — написал Серж Ч.

«После вчерашнего марша даже боюсь представить, кого они считают ветеранами Второй мировой…» — добавила Татьяна М.

«Причём АТО и «революция» к дню ПОБЕДЫ!!! А дети войны ещё живы, их уже совсем мало!» — пишет Тетяна Р.

«Скоро «Галичину» на День Победы награждать орденами будут! Ненависть — неприемлемое чувство, особенно перед Пасхой. Однако, ничего не могу с собой поделать: ненавижу тех, кто «сконструировал» и воплотил в страшную реальность майдан! Сколько жизней потеряно, сколько судеб покалечено!» — отреагировала Ирина К.

«Так победа была, даже Европа признает победу, а Кличко — нет», — отметил Ульянов У.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наставник

«При чем тут участники революции, какого достоинства, — скорее всего рабства», — добавил Вячеслав Николаевич.

«Что за бред 9 мая праздник победы над фашизмом… К сожалению, этих ветеранов уже нет! Кому они собрались выплачивать?» — задалась вопросом Светлана А.

«Какое «примирення» и с кем, с нацистами и любителями фашизма? Дебилизм продолжается, как же мерзко от всего происходящего в нашей стране. Дно!» — подытожила Юлия А.

Читайте также: В Раде осудили шествие неонацистов в Киеве

Напомним, 28 апреля в центре Киева прошел марш в честь дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).