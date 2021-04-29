Киев, 29 апреля 2021, 13:46 — REGNUM Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков негативно отнёсся к маршу, посвящённому дивизии СС «Галичина», который состоялся в Киеве. Об этом он заявил 29 апреля на брифинге.
Разумков напомнил о том, сколько горя Украине принесла война, а также вспомнил о своих родных, воевавших во время Великой Отечественной войны.
Он также отметил, что аналогичная реакция у него была бы и на «войска НКВД».
Журналисты издания Strana.ua также взяли комментарий у главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии. По его словам, никто в парламенте не знал, что в Киеве запланирован неонацистский марш, посвящённый дивизии СС «Галичина».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Германии на Украине Анка Фельдхузен осудила проведение неонацистского шествия в Киеве.
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