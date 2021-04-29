Киев, , 13:46 — REGNUM Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков негативно отнёсся к маршу, посвящённому дивизии СС «Галичина», который состоялся в Киеве. Об этом он заявил 29 апреля на брифинге.

«Считаю, любое нарушение закона — пропаганда нацизма, войск Вермахта точно не добавляет [очков] Украине ни внутри общества, ни за границами страны», — сказал он.

Разумков напомнил о том, сколько горя Украине принесла война, а также вспомнил о своих родных, воевавших во время Великой Отечественной войны.

«Считаю, что сегодня Украине не надо популяризировать войска СС. В том числе дивизию СС «Галичина», — добавил спикер.

Он также отметил, что аналогичная реакция у него была бы и на «войска НКВД».

«Напомню уважаемому спикеру, раз уж зашла речь об этом, что войска НКВД сражались с нацизмом в рядах Красной Армии, а войска СС — на стороне Третьего рейха. Хотя парадов войск НКВД никто отродясь не видал, не предлагал и не планировал», — прокомментировал высказывание председателя Верховной рады депутат от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский.

Журналисты издания Strana.ua также взяли комментарий у главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии. По его словам, никто в парламенте не знал, что в Киеве запланирован неонацистский марш, посвящённый дивизии СС «Галичина».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Германии на Украине Анка Фельдхузен осудила проведение неонацистского шествия в Киеве.

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