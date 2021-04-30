Одной из основных тем во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину будет тема безопасности, сообщил 30 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Погремушка

«Прежде всего, безусловно, будем говорить о безопасности. Будем говорить о той помощи, которую могут предоставить США в реформах. Безусловно, будем говорить об экономике», — сказал глава внешнеполитического ведомства Украины.

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Новость обсудили зрители каналов «112 Украина» и «Первый независимый» на страницах украинских СМИ в социальной сети Facebook. Многие комментаторы отметили, что США ничего просто так не дают и за все придется платить. Иные отметили, что США не стоит вмешиваться во внутренние дела Украины.

«Главное, не вмешиваться во внутренние дела другой страны, это была бы с его стороны самая лучшая помощь», — отметила Элла Ю.

«Никогда американцы не были нашими друзьями…» — добавила Лариса П.

«Помощь взамен на что? Сына Джо пристроить опять?» — задала вопрос Zura Zura.

«И что? Господин поможет девальвацию прекратить, тарифы снизить, улучшить жизнь пенсионеров? Барин приехал бабло срубить», — отметил Николай А.

«Особенно в земельной реформе. Зачем воевать, пришел и выкупил землю у идиотов. А те еще и скачут, и воевать побегут, куда им скажут», — в свою очередь добавила Ольга П.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Каждые их визиты и звонки дорого нам обходятся, тоже мне «друзей» нашли, вспомните, сколько они стран разрушили и горя людям принесли…» — написала Юлия А.

«Что, оказывается, мы живучие? Давят, давят, а мы выживаем. Это вам не индейцы, господа американцы» — добавила Алла Д.

«Пора ставить знак на въезде в Украину — «Жертва реформ», — пишет Галина Г.

«Еще одну партию бус и погремушек привезет для местных скачущих и зигующих аборигенов… И опять холопы на колени перед паном падать будут!» — отметила Марго М.

«Вся ваша «помощь» — нас стравливать и из-за океана наблюдать, как мы друг дружку убиваем! А не пошли бы вы лесом, за океаном!» — отреагировал Сергей З.

«И на финансирование парадов украинских неонацистов, которые героизируют гитлеровцев дивизии Waffen SS Galizia (организация, деятельность которой запрещена в РФ)?» — задался вопросом Yuriy K. о том, куда будет направлена «помощь» США.

«Продадут еще вооружение в кредит, лишь бы платили и воевали», — выдвинул свою версию о предстоящем визите Павел М.

«Какие обговоры, что скажет, то и будете делать», — добавил Валерий Р.

«Америка «допомогу» (помощь — М. Р.) не дает. А если все-таки да, то за эту допомогу таки много попросит», — подчеркнула Галина Г.

«Когда это хозяева обговаривали что-то со своими слугами?» — спросил в свою очередь Игорь О.

Парад новобранцев дивизии СС «Галичина» (Организация, деятельность которой запрещена в РФ). 18 июля 1943 года, Львов

«Кураторы наставления дадут», — отозвалась о предстоящем визите Нина Ж.

«Америка уже помогла в [20]13 году, проплатив майдан!» — в свою очередь напомнил Станислав Ф.

«А по чьим карманам ту помощь распределят и разложат, не обсуждали?» — спросил Андрей Р.

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Напомним, 28 апреля стало известно, что Верховная рада Украины приняла законопроект № 2194, который позволяет иностранцам покупать землю несельскохозяйственного назначения за пределами населённых пунктов.