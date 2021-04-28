Киев, , 15:01 — REGNUM Верховная рада Украины приняла законопроект № 2194, который позволяет иностранцам покупать землю несельскохозяйственного назначения за пределами населённых пунктов. Об этом сообщил 28 апреля парламентский телеканал «Рада».

Решение поддержали 284 депутата. Согласно документу, местные общины получают право распоряжаться землями сельхозназначения, а также землями за пределами населённых пунктов. В собственность общин перейдут все земли, кроме земель под объектами госсобственности.

Леса, находящиеся в пользовании госпредприятий, останутся в собственности государства. Изымать земли лесного фонда или менять их назначения можно будет по-прежнему, с согласия правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко обвинила власти Украины в отмене всех ограничений, принятых во время введения рынка земли в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Тимошенко: власти Украины могут продать самый плодородный слой почвы