Праздник Весны и Труда 1 мая планируют отметить масштабными культурными мероприятиями в городе-курорте Железноводске на Ставрополье. В этот день власти города запланировали провести фестиваль «Спасибо Гостям», посвященный третьей годовщине введения в ряде городов-курортов России курортного сбора.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борьба с коронавирусом

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В рамках празднования будет проведен ряд развлекательных и спортивных мероприятий. Одним из центральных мест программы станет сожжение чучела коронавируса на Курортном озере. Эта акция будет символизировать открытие курортного сезона. Власти города-курорта сделали всё возможное, чтобы избежать риска заражения коронавирусом гостей города, прокомментировал мэр Железноводска Евгений Моисеев.

«Сожжением соломенного чучела коронавируса во время веселого фестиваля символично подтверждаем, что курорт сделал всё возможное, чтобы полностью устранить риск заражения коронавирусом, что позволит сделать пребывание у нас интересным, безопасным и полезным. Помимо этого, сожжение коронавируса символизирует победу над недугами, превосходство над которыми вот уже 210 лет демонстрирует курортный Железноводск», — цитирует мэра его пресс-служба.

Как напомнил портал «Блокнот.ru», у Железноводска есть опыт сжигания чучел, причем инновационным способом. Так, на Масленицу в марте 2021 года соломенное чучело, установленное на плоту в центре озера 30'Ка, подожгли с помощью дрона.

Adm-zheleznovodsk.ru Сожжение чучела на плоту в Железноводске

Жители Ставрополья, комментируя креативную инициативу администрации Железноводска по сожжению чучела коронавируса, высказывали разные мнения, в том числе удивлялись психическому здоровью руководства города.

«Вот это фантазия у руководства Железноводска. Мечта психиатра», — заявил Antrex.

«К доктору!» — поставил диагноз Скрепец.

«Это новости не из альтернативной вселенной?» — поинтересовался Василий Ю.

Ряд пользователей задались вопросом, какова цена этого мероприятия. На что получили ответ от других комментаторов, что «проблем больше в городе нет, а деньги ляжку жгут».

Мракобесием, не иначе, окрестила эту акцию еще одна группа комментаторов.

«Ракеты батюшка освящает. С вирусом с помощью чучела боремся. Порча на нас», — грустно констатировал Евгений.

«Я смотрю, проблем в городе нет. Осталась только одна — чучело сжечь. Что-то совсем зашкаливает, только не в лучшую сторону. И это предлагает администрация города. Куда мир катится?» — переживает Ольга Б.

«Что название, что идея. Креативят так, что хочется спросить, что они курят?» — высказала мнение Варвара К.

«А маски потом можно не надевать после этого ритуала?» — поинтересовался перспективами после сожжения чучела Денис, на что получил ответ от Анатолия Б.: «Конечно, и вакцинироваться уже не надо будет. Сожгут же вирус».

Adm-zheleznovodsk.ru Дрон с огнеметом

Многие читатели страницы «Блокнот Ставрополь» в Instagram более жестко отозвались о запланированном мероприятии по сожжению чучела коронавируса, попытавшись вернуть власти города к реальности.

«На прошлой неделе от «короны» в Железноводске только официально зарегистрировали девять смертей, а администрация решила над этой темой пошутить?! Ладно, все уже забили на безопасность, проводятся массовые мероприятия, пробеги, концерты, типа на свежем воздухе, с соблюдением мер, но устраивать из этой темы представление — это кощунство! Ещё жертву принесли бы, язычники», — обвинил всех stoterehal.

«Может, хоть после этого ковид отступит наконец-то, ибо таких кардинальных мер ещё ни одна страна не принимала», — предположила Elena 05 .

«Им не сжигать чучело надо, а молиться на него. Благодаря ему закрыли границы — и народ хлынул на российские курорты», — напомнила Татьяна П.