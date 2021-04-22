Пандемия коронавируса в России продолжается. Ежесуточный показатель заражения вирусом колеблется в районе 8−9 тысяч по стране.

При этом лидером в антирейтинге по данному числу является Москва: столица, показавшая к началу апреля спад, затем вновь начала фиксировать небольшое повышение количества заражённых — около 2−2,5 тысячи ежедневно. Столичный мэр Сергей Собянин предложил стимулировать пожилых вакцинироваться во избежание жесткого локдауна в Москве — например, давать привитым людям старше 60 лет скидки в магазинах и другую поддержку на оплату товаров и услуг.

Эпидемиологи предупреждают о том, что небольшое повышение заболеваемости COVID-19 может быть вызвано не третьей волной коронавируса, а весенним сезоном.

О том, как развивается ситуация с коронавирусом в России, рассказывает ИА REGNUM.

Климат Иван Шилов © ИА REGNUM