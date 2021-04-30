Новосибирск занял первое место в топ-10 самых грязных городов, представленном блогером Ильёй Варламовым. Это стало очередным толчком для возмущения новосибирцев, которые ежегодно «напоминают» власти о том, что зимой город утопает в снегу, а весной — в грязи и пыли. Горожане сегодня активно обсуждают тему в социальных сетях, не сдерживая эмоций и не скупясь на выражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирск

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Не спас ситуацию даже субботник, который прошёл совсем недавно — вне центра Новосибирск по-прежнему утопает в грязи. И естественно, что новосибирцам это не нравится.

«Совершено оправданное первое место… Позор администрации, город превратился в катастрофу», — подчеркнул подписчик паблика «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте» Денис Л.

«Дожились,… столица Сибири…» — отметила Татьяна К.

Alex Polezhaev Панорама Новосибирска

«Проблема не в мусоре, а в разбитых дорогах, убитых газонах, не вывозимом снеге, нечищенных тротуарах, последовавшем потопе и грязи весной», — считает Валентина Г.

С ними не согласен Антон В.: «Все такие смешные. Дороги скользкие зимой, сразу кричат: «Почему не посыпано песком», а потом их грязь не устраивает. А куда этот снег и грязь потом девать, никого не интересует. Вы главное увезите это из города, чтоб мы не видели, и всё. Это как мусор из окна выкинуть — главное у меня в квартире чисто, а что вокруг дома, всем без разницы».

«Почему каждый хает свой город. Не лучше начать со своего двора и следить за тем, что сами кидаете везде мусор», — отметила Ольга Г.

Отметим, что состоянием города после зимы были возмущены и депутаты Заксобрания Новосибирской области.

«Состояние города вызывает множество вопросов у всех. Не только у депутатов Заксобрания, а у любого горожанина. Все хотят жить в чистом, ухоженном городе. С тротуарами, дорогами и без ям, — отмечал спикер новосибирского парламента АндрейШимкив. — Сегодня эта проблема стоит острее, чем в прошлые годы. Мы, все жители, ездим, ходим и видим, что творится. Вопрос-то стоит не в финансировании. (…) Мы наконец хотим увидеть реальную дорожную карту — когда и что будет сделано. И когда мы увидим в нормальном состоянии наши улицы, тротуары и дороги?»

К.Артём.1 Вид на правый берег Новосибирска с Коммунального моста

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В то же время мэр Новосибирска Анатолий Локоть согласился, что внешнее состояние города «неудовлетворительно», но заявил, что «основная, системная причина — это хроническое недофинансирование дорожной отрасли в целом».

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