Заявление автора статьи на украинском сайте depo.ua, согласно которому президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 29 апреля в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

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«Не нужна ему эта встреча. Он ничего не решает и очень боится Путина», — считает Юра Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что если и выбирать место встречи лидеров двух стран, то Крым действительно является самым оптимальным местом.

«Отличное предложение. Тем более у Зеполеона там и жилплощадь есть!» — отметил Антон К.

Некоторые комментаторы возразили, потому что поездка Зеленского в Крым закончится мордобоем. Причём морду будут бить простые жители полуострова, которые вдоволь насытились скотским отношением к ним со стороны Украины.

President.gov.ua Владимир Зеленский в окопе

«Президенту Украины стоило бы побывать в Крыму и спросить у крымчан открыто и принародно — хотят ли они снова войти в состав Украины. Думаю, что этот визит был бы быстротечным и стал бы точкой в этом вопросе в виде пинка под зад Зеленскому», — предполагает Владимир М.

Часть людей в подтверждение данного исхода событий привели в пример случай с предыдущим президентом Украины Петром Порошенко, который приехал в Крым, чтобы отвадить население от России. В итоге его поездка моментально завершилась, ведь недовольные жители указали будущему президенту выход с полуострова.

«Однажды предшественник Зеленского Порошенко уже съездил в гости в Крым склонить крымчан одуматься возвращаться в Россию. Чем закончилось, смотрите в YouTube. Зеленский тоже должен отведать в Крыму гостеприимства», — написала Ольга Т.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Ряд пользователей предположили, что теперь вопрос с выбором места для встречи лидеров двух стран станет поводом для Украины отсрочить выполнение своих обязательств, прописанных в Минских соглашениях.

«Украинское правительство нашло новый козырь. Теперь долго и упорно будут выбирать место встречи. То там, то сям. Глядишь, так и до конца каденции дотянут. Забавные такие правители», — пишет Natalja M.

Нашлись и те, кто оказался убеждён, что президент России откажется от встречи с украинским лидером. Граждане уверены, что Путин считает Зеленского недоговороспособным политиком, и разговаривать с ним поэтому не имеет никакого смысла.

«Я бы отказал во встрече Зеленскому, пока он не начал выполнять обещанное в Минских соглашениях. Балаболы не достойны встреч», — поделился своим мнением Борис Б.

Напомним, 29 апреля автор статьи на украинском сайте depo.ua предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму.