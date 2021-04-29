Нынешние столкновения — это сигнал Бишкеку и Душанбе о том, что необходимо скорее решать приграничный вопрос, иначе новых жертв среди населения не избежать.

President.kg ВС Киргизии

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»Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана в текущем проявлении не затрагивает интересы Казахстана. Однако если проблему приграничья между Киргизией и Таджикистаном не решить — она будет нарастать и создавать дополнительную напряженность на южных рубежах Центральной Азии», — казахстанский политолог Замир Каражанов рассказал ИА REGNUM о причинах и последствиях столкновений на границе.

ИА REGNUM: Каковы причины конфликта на границе Киргизии и Таджикистана?

Столкновения на границе наглядно демонстрируют несколько нерешенных проблем региона в целом и Киргизии с Таджикистаном в частности. Первая — спорные участки. Вторая — водопользование. Третья — сложное социально-экономическое положение населения в приграничных районах. В целом возникновение конфликтов обусловлено нехваткой ресурсов при растущей плотности населения.

Каждая сторона будет считать, что территория, на которой произошел конфликт, принадлежит им. Исходя из этого она начинает предпринимать какие-то действия — в данном случае речь идет об установке камер (по некоторым данным, конфликт произошел после того, как граждане Таджикистана начали устанавливать камеры видеонаблюдения на водозаборе в селе Кок-Таш Баткенского района — прим. ИА REGNUM).

Я не буду осуждать или поддерживать одну из сторон конфликта. Скажу одно — в таких сложных вопросах необходимо соблюдать ряд правил. Они касаются стран по обе стороны границы.

Хадамоти матбуоти Президенти Тоҷикистон Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Во-первых, прежде чем переходить к каким-то действиям, будь то установка камер, забора или прокладывание коммуникацией, необходимо поставить в известность соседей. Нельзя действовать в одностороннем порядке.

Во-вторых, при возникновении конфликта необходимо его вовремя локализовать и взять за правило все спорные вопросы решать за столом переговоров. Нельзя доводить ситуацию до подключения пограничников и военных.

В-третьих, каждой стороне необходимо проводить разъяснительную работу со своими гражданами. Нельзя допускать самоуправства и замалчивания проблемы. Как мы видим, это приводит к частным инициативам, которые становятся раздражителями и причинами недовольства действиями соседей.

Вышеперечисленные меры не были соблюдены, в результате мы наблюдаем очередной конфликт между Киргизией и Таджикистаном с пострадавшими гражданами двух республик.

В идеале обе стороны должны были заключить договор о разделе границы после обретения независимости. Этого не сделано до сих пор. Единственная страна в регионе, которая полностью закрыла вопрос по своим границам, это Казахстан.

Проблема спорных границ между Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном существует очень давно, и нет ничего удивительного в том, что иногда это выливается в вооруженные столкновения.

President.kg Президент Киргизии Садыр Жапаров

ИА REGNUM: Нынешний инцидент — не первое столкновение на этом участке границы. На ваш взгляд, конфликты будут продолжаться?

Пока границы не будут определены — да. Нынешние столкновения — это сигнал Бишкеку и Душанбе о том, что необходимо решать приграничный вопрос, иначе новых жертв среди населения не избежать.

Я не согласен с мнением некоторых моих коллег, которые говорят о необходимости посредника в переговорах между Бишкеком и Душанбе. Посредник нужен тогда, когда возможность диалога утеряна полностью. Когда обе стороны уже не могут решить вопрос посредством уступок и поиска компромиссов. Это первое.

Второе, вопрос границ — это внутреннее дело Киргизии и Таджикистана. Казахстан или другие страны региона могут выступить в роли посредника только в том случае, если конфликт перерастет в локальную войну и может потенциально затронуть интересы Казахстана. Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана до такого уровня не дошел и, надеюсь, не дойдет.

Повторю то, что говорил уже много раз. Проблему границ нужно решать. Столкновения, конфликты, жертвы — всё это мы видим не первый и даже не второй раз. Проблема не решена, она периодически обостряется, и дальше будет только хуже.

Пока есть возможность, пока стороны могут вести диалог — вопрос нужно решать. Неизвестно, что будет через год или два. Насколько договороспособными окажутся власти в Киргизии и Таджикистане. Может получится так, что диалог вести будет попросту не с кем.

President.kg Горы Киргизии

ИА REGNUM: Как текущий конфликт может затронуть интересы Казахстана?

Казахстан обеспокоен возникшим конфликтом, хотя он в текущем проявлении не может затронуть интересы нашей страны. Однако если проблему приграничья между Киргизией и Таджикистаном не решить — она будет нарастать и создавать дополнительную напряженность на южных рубежах Туркестана. Наш регион и без этого является проблемным — близость к Афганистану, наркотрафик, контрабанда, радикальные исламисты. Если к этому клубку региональных проблем добавить приграничную напряженность — это рано или поздно скажется на всех странах.

Конечно, я утрирую, но мне хотелось показать перспективу — как, казалось бы, локальная проблема со временем может приобрести региональный масштаб и затрагивать интересы всех государств Туркестана.