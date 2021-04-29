Действия России на международном поле сильно задевают наших уже не партнеров. Им срочно нужно отвечать — доказывая и американским, и даже российским гражданам, что на самом деле Америка очень сильна, а Россия очень слаба. И Мордор — это вовсе не США, а очень даже Россия, США же — град на Холме, были, есть и будут. Но так как правда — не их конек, они хотя бы из чисто технических соображений вынуждены продолжать лгать. А поскольку у них трудности и с креативом, в своей лжи они отчаянно хватаются за зарекомендовавшие себя схемы.

Йозеф Геббельс

Читайте также: Похоронная команда Байдена для США: Америке готовят роль Мордора

С художественным описанием адской игры России на международном поле выступил известный американский политолог, ученый, телеведущий, регулярно выступающий в качестве эксперта в Конгрессе США, глава программы региональных исследований Южной и Центральной Европы в Институте внешней службы Государственного департамента США Януш Бугайски.

В своей статье «Отвергнуть «русофобскую» защиту Путина от терроризма» (Washington Examiner, 28 апреля) Бугайски выдвигает основной тезис: всякий раз, когда западные правительства «противостоят агрессии Москвы и государственному терроризму, их обвиняют в «русофобии», хотя русофобствует именно Москва. Этот вводящий в заблуждение эпитет призван сплотить простых россиян вокруг Кремля как предполагаемых жертв международных заговоров. В борьбе с такой дезинформацией западные политики должны разоблачить международный терроризм Москвы». Далее Бугайски начинает «борьбу с дезинформацией», выдавая за установленный факт голословные, политизированные обвинения России во взрыве складов боеприпасов в Чехии, убийстве рабочих в попытке остановить экспорт оружия на Украину, взрывах на нескольких складах оружия в Болгарии в 2014 году, попытке государственного переворота в Черногории в октябре 2016 года, отравлении Скрипаля. «Чешская контрразведка неоднократно предупреждала, что крупное российское посольство в Праге является главной базой для шпионажа, диверсий и убийств в регионе. В дополнение к дезинформации, кибервойне, политической коррупции и энергетической зависимости эти операции стали основным инструментом подрывной деятельности Кремля».

Hotnews.ro Януш Бугайски

Крупный американский эксперт, свидетель Конгресса, настаивает: для маскировки всех этих преступлений российские официальные лица «осуждают любые разоблачения как расистскую русофобию, изображая русских как подвергнутый остракизму народ, презираемый западными державами». Русский народ изображается как жертва западных атак.

Хочется сказать американскому эксперту, что народу России не свойственно чувствовать себя безмолвной жертвой атак иноплеменников. Перед их лицами мы никогда не были покорными жертвами. Жертвой собственного прекраснодушия советский народ сделался в 80−90-х, когда руководство СССР потащило страну в «семью цивилизованных государств». Но и этого Бугайски оказывается мало.

«Направленный Кремлем терроризм, саботаж и дезинформация требуют гораздо более жесткой реакции со стороны союзников по НАТО. Вместо того, чтобы просто заявлять, что Путин является «убийцей», президент Джо Байден должен указать на него как на организатора международного терроризма и инициировать создание целевой группы НАТО на июньском саммите в Брюсселе для систематического расследования и борьбы с терроризмом Кремля».

Неужели он правда думает, что Украина дойдет до Урала, если ее хорошо пнуть? Бугайски и раньше писал в том духе, что Украина — та самая страна, которая разнесет Россию на клочья от Калининграда до Чукотки. С использованием одной только демонстрации величия германского духа — простите, украинской демократии, германский дух был в предыдущий раз. Бугайский забывает, что Украина по большей части населена русскими людьми, говорящими на русском языке. Поэтому о ситуации на Украине российские граждане, у многих из которых есть там друзья и родные, осведомлены очень хорошо. Так что Бугайский вводит в заблуждение свою аудиторию.

Памятую ту самую любовь руководителей СССР-РФ переходного периода к США, Бугайски пытается обхитрить русских: это дипломатов надо гнать, но не простых граждан, они пусть приезжают в западные страны, «поскольку они являются ценным каналом для развенчания мифов Путина об Америке и Европе».

(сс) U.S. Department of Homeland Security (DHS) Заместитель министра внутренней безопасности Кен Кучинелли осматривает Капитолий после штурма 6 января 2021 года

Размер розовых очков потрясает. Маститый американский эксперт (почему в этом месте захотелось назвать его проповедником?) искренне не понимает, что к построению т.н. мифов Путин отношения не имеет, США и Европа строят их сами. И сами же развенчивают. Например, миф об американской демократии развенчан фальсификацией последних президентских выборов. Миф об американской свободе слова развенчан СМИ и соцсетями, заткнувшими рот Трампу еще в бытность его президентом. Миф об американском равноправии разбит массированной дискриминацией белого населения США перед населением черным.

Бугайски настаивает, что если русские будут почаще бывать на Западе, если с ними в принципе правильно работать, то они со временем предадут свою Родину и устроят госпереворот, в чем их необходимо всецело поддержать. До тех пор, заканчивает ученый, официальная пропаганда будет продолжать «прославлять государство и изображать граждан России как безмозглую массу».

Нелюбовь к Западу в России и правда есть. Только давайте напомним автору, который так старательно изображает граждан России как безмозглую массу, с чем особенно связана эта нелюбовь и к чему привело ее отсутствие. Позднесоветская западофилия довела граждан СССР до того, что им вдруг померещилось, будто обещанное коммунистами братство народов уже наступило — но реальность, как оказалось, серьезно отличалась от горбачевских сказок про «цивилизованную семью».

Если ты проводишь идеологическую атаку, а писания Бугайского — это и есть идеологическая атака, очень важно внесение элемента новизны, который заставит потенциальную жертву заглотить наживку. Построения же Бугайского, как это ни странно, до неприличия точно списаны с фашистской пропаганды, когда Геббельс транслировал всем, до кого мог дотянуться, что фашисты не воюют с русским народом, но всего лишь освобождают его от ига «жидобольшевизма», комиссары, как известно, предали, а в концлагере ждет вкусный гуляш.

Джо Байден

Разрывает от любопытства, почему он именно так строит концепцию своей пропаганды? Это вынуждает задуматься и о наличии некоего аналога коммунистического интернационала в виде, вероятно, нынешних «путин-ферштейнеров», как называют после Мюнхенской речи тех в Европе, кто хоть в минимальной степени готов отдать должное международной позиции российского руководства. Так вот, в концепции Бугайского эти люди предстают как, ни больше ни меньше, пособники международного терроризма.

Само по себе появление подобного уважаемого автора перед многочисленной аудиторией говорит о многом. Что же касается следования «хорошо зарекомендовавшим» себя разработкам, то и здесь мистер Бугайски следует геббельсовским курсом, смело заменяя недостаточно комплиментарную ему реальность собственными измышлениями. Может быть, в этом и есть нынешняя научная объективность западного политолога?

Суммируя все его постулаты и учитывая, что это не частное мнение самозваного эксперта, стоит задуматься о том, почему антироссийская пропаганда перешла на новую ступень, приобретя характерные черты предвоенной промывки мозгов. То, что он вводит свою аудиторию в столь глубокое заблуждение, может, и не было бы столь печально, учитывая антироссийский курс, взятый после узурпации власти в США Джо Байденом. Но безоговорочно приветствовать такое направление американской политологической мысли тоже нельзя, уж слишком тяжелыми последствиями может обернуться насаждение демократии по подобным сценариями — и для России, для постсоветских республик, да и для мира в целом. Если что-то и сможет отдалить исполнителей от такого развития событий, то это последовательность российского руководства в уже заявленной жесткости — которая охладит любителей ставить идеологические эксперименты на нашем народе. Пусть с собой сначала разберутся.