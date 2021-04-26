26 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Внутри США закладывается бомба нового гражданского противостояния – между белыми и цветными, и у белых нет надежды на то, что их интересы защитит государство. США — уже расколотое внутри себя государство. О какой внешней экспансии можно говорить на таком фоне?

Юрий Баранчик, , 09:40 — REGNUM Наблюдения за действиями Джо Байдена и его команды во внутренней политике США приводят к выводу о том, что Джо Байден возглавляет похоронную команду, цель которой — осуществить начальную стадию уничтожения американского проекта в том виде, в котором он был сформулирован отцами-основателями.

Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Что позволяет говорить об их действиях именно в таком контексте? Многое. Если начать с главного, с кадрового состава, то есть тех людей, которые осуществляют «старый-новый» курс, то в команде Байдена мы не увидим новых лиц и имен. Все его нынешние генералы и полковники — остатки старой, еще обамовско-клинтоновской команды — Керри, Блинкен и так далее.

Мировоззрение этих людей остались прежним, и все, что они могут, и их действия говорят ровно об этом — это воспроизводить прежние геополитические и имперские подходы США. Но нельзя войти в одну реку дважды — изменился не только мир, изменились сами США. Они не представляют собой ныне того «града на Холме», миф о котором успешно эксплуатировали много десятилетий подряд.

Яркая окраска слезла, и все, что мы видим, это зловещий образ грязного, ужасного, тоталитарного Мордора, который пытается восстановить свое влияние.

Последние президентские выборы показали, что США больше не являются демократическим государством. Тотальные фальсификации голосования привели к тому, что во главе США стал человек, которого не избирал американский народ. Власть захватили посредством грязных манипуляций. Но для чего это было сделано?

Сторонники Трампа у Капитолия (сс) Tyler Merbler

Давайте посмотрим, что происходит. Под различными предлогами (например, смерть наркомана Джорджа Флойда) происходит уничтожение белой Америки, того костяка, который сформировал эту страну. На смену приходят идеи ЛГБТ, БЛМ, в результате чего утрачиваются цементирующие нацию духовно-цивилизационные и культурные скрепы.

Сторонники этих идей уже захватили в некоторых городах США целые кварталы, где живут на субсидии демократического руководства этих штатов, которое просто изымает деньги из других федеральных программ и направляют своим идеологическим сторонникам. Так можно жить, когда есть откуда («из тумбочки») брать деньги. Но как тогда будут жить эти города, когда в «тумбочке» станет пусто?

Эти кварталы и сегодня являются рассадниками наркомании, проституции и погромов. Внутри уже появилась своя «полиция» — боевики, которые облагают налогом магазины и фирмы. Действие законов США в этих кварталах прекратилось. Люди из таких городов начинают массово переезжать в другие города, которые находятся под контролем республиканцев.

Внутри США закладывается бомба нового гражданского противостояния — между белыми и цветными, и у белых нет надежды на то, что их интересы защитит государство. США — уже расколотое внутри себя государство. О какой внешней экспансии можно говорить на таком фоне?

Еще два-три громких случая убийства белыми полицейскими вооруженных негров или наоборот, и можно будет говорить о том, что раскол произошел и в полиции, и в вооруженных силах США. А такое состояние силовых структур открывает их для работы других центров силы.

Одновременно с процессом уничтожения белого большинства идет процесс уничтожения гендерной и сексуальной идентичности. Какое в результате всех этих процессов общество будет в США через 10−15 лет? Это будет реальный Мордор, где власть на местах будет принадлежать либо правительственным боевикам, либо бандитам.

Распад единой политической и социальной ткани коренным образом переформатирует Америку, которая станет главным в мире источником распространения нестабильности и кризиса. Особенно учитывая их роль в мировой финансовой системе. А это многим мировым игрокам не понравится.

Не может страна фактически с сатанинской идеологией уничтожения человеческой цивилизации навязывать свои ценности, нормы морали и поведения другим странам мира. Соответственно, с ростом кризисных явлений внутри себя США столкнутся с ростом сопротивления их международным планам.

При таких вводных единственным сценарием, в котором США могут сохранить себя как государство, является только установление фашистской цифровой диктатуры. Но это сценарий создания Мордора, который человечество уже проходило в середине прошлого века.

Кибербезопасность США Defense.gov

Тем не менее, так как зачинщики той войны так и не понесли наказания и, судя по всему, за последние 70 лет предприняли все усилия, чтоб захватить власть в США, это им удалось. Симбиоз немецких и англосаксонских нацистов под покровом «глубинного государства», начиная с убийства Кеннеди и заканчивая воровством победы у Трампа, все-таки смог захватить власть в США. Однако силы оказались растрачены, а мир все-таки серьезно изменился для того, чтобы Вашингтон мог легко навязывать свою волю другим мировым игрокам.

Поэтому, конечно, Байден может продолжать пыжиться и изображать из себя Властелина колец. Реально же США уже идут в сценарии, где есть только три ответвления: фашистская диктатура, гражданская война с неясным концом и распад страны по цвету кожи. Какой из них реализуется — покажет время.

С учетом того, как они поступили с нашей родиной и какие планы имеют в отношении России, в их отношении мы должны руководствоваться только одной максимой. В свое время ее изложил Фридрих Ницше: «Падающего — толкни».