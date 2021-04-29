Перестрелка между военнослужащими Киргизии и Таджикистана на границе двух стран породила множество комментариев среди пользователей интернета. Граждане выразили свои соображения по этому поводу 29 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Вооруженное столкновение на границе Киргизии и Таджикистана — трансляция»

"Где нет русских, там сразу бардак и беспредел», — считает Олег М.

Многие пользователи пришли к выводу, что вне зависимости о того, что послужило причиной начала боевых действий, стоит отметить, что, будь в данной регионе Россия, она бы никогда не допустила кровопролития.

«Объединяться нужно, а не ссориться. Запад так и ждёт, чтобы мы все разругались!» — пишет Давид Б.

Некоторые комментаторы отметили, что некогда СССР был великой и могучей державой, которую никто не мог сломить. А Киргизия и Таджикистан были полноправными членами этого союза, которые жили в мире и согласии. Теперь же, когда они решили отказаться от России, миру и дружбе соседних стран пришёл конец.

«Теперь и киргизы с таджиками забыли сказку про отца, сыновей и веник, который легко ломался по прутику, а вместе не ломался», — отметил Илья М.

«В СССР вроде никто не нуждался, был обеспечен работой и жильем. Русские ушли, и мы почему-то за ними ломанулись, а не они к нам. Спасибо, Россия, что стала новым домом, и прости, что не ценили твоё добро», — поделилась своим мнением Аревик И.

President.kg Киргизские военные

Часть людей пришла к выводу, что таким странам, как Киргизия и Таджикистан, жизненно необходимо, чтобы за ними кто-то приглядывал, иначе тут же возникает свара и борьба за самые глупые и незначительные вещи.

«Союза нет — все стали из братьев врагами! Верните союз на равноправных условиях для всех стран. Мы вместе — сила! Им надо нас рассорить! Если бы мы не были вместе, то никогда бы не смогли победить в Великой войне. Это наша общая Победа, и ради этого мы должны вновь объединиться!» — написал Сергей К.

Ряд пользователей вынес предположение, что данный инцидент по итогу может перерасти в полномасштабные боевые действия, концом которых станет приход российских миротворцев, которые мигом остудят горячие головы.

«А теперь нашим доблестным миротворцам России придётся успокаивать два русскоязычных народа. А ведь могли вернуться давно уже обратно на Родину, в Россию. Жили бы тогда без автоматных очередей», — предположил Павел С.

«Россия их быстро помирит. Принудит к миру. Потом им быстро всё разрушенное восстановим и всё новое им построим. А потом, как видится, они опять всё поломают. Конца и краю этому не видно. Надо что-то менять», — считает Александр С.

Минобороны России Таджикские военные

Напомним, 29 апреля в пограничной службе ГКНБ Киргизии сообщили, что войсковые подразделения Киргизии и Таджикистана начали перестрелку на спорном участке границы в районе водозабора «Головной» в Баткенской области.