После увольнения главы «Нафтогаза» Андрея Коболева украинские власти могут столкнуться с проблемой при получении новых кредитов от Международного валютного фонда (МВФ), сообщило 28 апреля агентство Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подачки

«Неожиданный шаг рискует расстроить западных доноров, в том числе МВФ, которые поддерживали Коболева и уже были потрясены тем, что многие реформисты покинули администрацию президента Украины Владимира Зеленского в течение двух лет», — сообщает агентство.

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Новость агентства Bloomberg вызвала реакцию у зрителей канала «112 Украина», которые обсудили информационное сообщение в социальной сети Facebook. Многие указали на зависимость страны от США и МВФ, а также для того, чтоб Киеву не пришлось брать кредиты, предложили бороться с коррупционерами.

«Все мы знаем, что у нас управление внешнее и никакой независимости нет, зависимы по самые баклажаны. Тарифы устанавливает МВФ, условия диктуют Штаты через Запад, все говорят, что и как нам делать. Только нет голоса у народа, а если кто и скажет, то можно и пулю схлопотать, или ещё чего. Вся наша ВР (Верховная рада — О. П.) и АП (администрация президента — О. П.) — это состав оркестра, которым дирижируют США, сидящие у нас же в столице. Газ украинский, и цена должна быть наша. Услышьте, вы, сытые морды. Вас и ваших потомков накажет время, не сомневайтесь», — написала Галина К.

Paasikivi Эмблема МВФ

«Может, хватит гнобить украинский народ? Пусть МВФ командует у себя. А нашим олигархам следует выкупить наши долги и дать возможность жить и процветать Украине», — добавила Зинаида Н.

«Почему всё делается в угоду МВФ, а не украинскому народу?» — задается вопросом Тамара С.

«Без разрешения его бы никто не снял, а перед нами разыгрывают спектакль, готовят нам очередную пакость», — считает Люба Б.

«Если потрусить этих буратин, то МВФ будет плясать под нашу дудку. А так… кто платит, тот и танцует…» — отметила Лилия М.

«Может, надо лучше проводить борьбу с коррупционерами, тогда нам вообще никакой МВФ не нужен?!» — задается вопросом Валентина А.

«Сильно потрясти его (Коболева. — О. П.) и отрасль, которую он возглавлял, и можно будет предоставлять кредит МВФ!» — добавил Михаил И.

«Таможню прижмите, и не надо кредитов!!! И пора избавляться от услуг МВФ! Или слабо? Нечего будет по карманам тырить?» — спрашивает Наталья И.

«Товарисчи о «пользе» МВФ всё кричали еще в [20]14-м, но рагули хотели кружевные трусы. Прекращаем удивляться и аплодируем майдану и его основателям», — добавила Ольга П.

Campbeca Андрей Коболев

«А имеет ли право кредитор типа МВФ навязывать политические требования и назначать особей типа Коболев-Витренко? Хочу напомнить, что многое может сделать народ, которому терять нечего, а терпение закончилось… Если уберут подобных ставленников и 5-ю колону, то МВФ придет просить, а не Украина… Надоело…» — отметила Lyudmila Z.

«Какой ценный Коболев, прямо мировая общественность вступилась за него. Значит, надо не просто гнать в шею, а еще и с санкциями», — считает Tatiana A.

«Успокойтесь, граждане-панове! Причина увольнения Коболева — в грядущей цене на газ, которую он не решается озвучить, что с превеликим удовольствием сделает Витренко!» — добавил Виктор Г.

«Можно подумать, что Коболева могли уволить без разрешения ам[ериканского] посольства. И смотрите, кого поставили на его место. Сразу всё и всем станет ясно и понятно», — пишет Анатолий О.

Галя Вахтіна Юрий Витренко

«Надо МВФ Коболева к себе на работу. Он им подерибанит бюджет! Ценный сотрудник — ничего не скажешь!!!» — отметила Алла М.

«Самое страшное, что всё это ничем для него не закончится, а мы останемся у разбитого корыта, всё это пшик!» — резюмировала Светлана О.

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Напомним, 28 апреля Юрий Витренко был назначен главой компании НАК «Нафтогаз» вместо уволенного ранее Андрея Коболева.