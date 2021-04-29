Нью-Йорк, США, , 06:16 — REGNUM Киевские власти могут столкнуться с проблемой при получении новых заимствований от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $5,5 млрд после увольнения главы «Нафтогаза» Андрея Коболева. Об этом 28 апреля пишет агентство Bloomberg.

«Неожиданный шаг рискует расстроить западных доноров, в том числе МВФ, которые поддерживали Коболева и уже были потрясены тем, что многие реформисты покинули администрацию президента Украины Владимира Зеленского в течение двух лет», — сообщает агентство.

Источники отметили, что Коболев выступал «главным архитектором» при проведении реформы энергетики. Она якобы помогла «сократить бюджетный дефицит», но тарифы за электроэнергию взлетели до рекордного уровня.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство Украины отстранило Коболева от работы на посту исполнительного директора «Нафтогаза». Формальной причиной для увольнения стали убытки предприятия в 2020 году в размере 19 млрд гривен ($684 млн).

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