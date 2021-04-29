«Киев ассоциируется с помойной ямой» — На Украине сменили главу «Нафтогаза»
28 апреля исполняющий обязанности главы министерства энергетики Украины Юрий Витренко был назначен главой компании НАК «Нафтогаз». Решение о назначении чиновника было опубликовано на официальном сайте правительства Украины. На данной должности Витренко сменил Андрея Коболева.
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Новое назначение в государственной компании «Нафтогаз Украины» обсудили в социальной сети Facebook подписчики депутата украинского парламента Вадима Рабиновича. Многие отметили, что это назначение для жителей страны в лучшую сторону ничего не изменит, и охарактеризовали перестановку в компании как замену «шила на мыло».
«Та найдите другого нормального с улицы. Хватит друзей тащить. И так уже обокрали до нитки всю Украину. Поменяли шило на мыло!» — пишет Света Е.
«Два сапога пара… Мыло на шило… Киев ассоциируется с помойной ямой, то фашисты, то радикалы, то патриоты в почете. Что или кто дальше?» — задается вопросом Валентин Б.
«Отощал… на министерских харчах… вернулся поправляться…» — иронизирует Николай Ч.
«Освободили, дай воровать другому, так?» — спрашивает Василий П.
«Ещё одна счастливая мать родилась. Красные флаги все в сундук», — написал Станислав Щ., вероятно, подразумевая мать Юрия Витренко Наталью Витренко, которая является лидером Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ).
«Это полный бред. Одного вора на второго. Власть совсем с головой не дружит…» — добавил Владимир У.
«Вместо одной отрубленной головы дракона выросла другая, ещё ужаснее», — считает Деметрий М.
«Да, и судили щуку, бросив её в воду. Это не власть, а беспредельщики, и они должны уйти досрочно вместе с Зеленским», — добавил Nikol C.
«Тасуют колоду… А карты одни и те же!» — написал Сергей В.
«Значит, будут продолжать грабить людей», — подытожила Татьяна П.
«Замена Коболева на Витренко, это самое элегантное шило на мыло…» — написал депутат украинского парламента Максим Бужанский в своем телеграм-канале.
«Андрей Коболев — герой Украины! — сообщил нардеп Дмитрий Гурин. Отак от, а смог бы поднять тарифы ещё в 2 раза, был бы дважды герой» — не без иронии заключил политик.
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Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что украинские власти могут столкнуться с проблемой при получении новых заимствований от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $5,5 млрд после увольнения главы «Нафтогаза» Андрея Коболева.