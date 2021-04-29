В Ивановской области строительство госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией закончилось не торжественной сдачей ещё несколько месяцев назад остро необходимого для региона объекта, а уголовным делом.

Иван Шилов ИА REGNUM Больничная палата

Об этом: В Иваново возбудили дело из-за недостроенного ковид-госпиталя

Следственные органы сообщили, что уголовное дело возбуждено по факту злоупотребления должностными сотрудниками департамента строительства и архитектуры Ивановской области, что повлекло тяжкие последствия.

Деньги на строительство ковидного госпиталя, как напоминает ИА REGNUM, были выделены из резервного фонда правительства Российской Федерации — 2,5 млрд рублей. В октябре был заключен контракт, а сдать госпиталь должны были в декабре. Регион остро нуждался в новых койках: в ноябре вице-премьер Татьяна Голикова, говоря о наличии коечного фонда, назвала Ивановскую область в числе субъектов РФ, где сложилась наиболее тяжёлая ситуация. Однако в срок — до 31 декабря 2020 года — госпиталь не сдали, не сдали его и позже.

«Госпиталь не принят, при этом бюджетные средства заказчиком перечислены подрядчику в полном объеме», — сообщили в СК.

Новость вызвала широкое обсуждение в социальных сетях.

«Привлечь всех ответственных за это строительство итех, кто снимал видео о том, что вот-вот сдадут — и уже врачи типа там все мыли», — призывает Андрей З. в паблике «Пешком по Иванову».

Пресс-служба правительства Ивановской области Новый инфекционный госпиталь в Ивановской области

«Это Ивановская область, всё сказано!» — написал Ярослав К.

«Лучше бы на эти деньги отремонтировали местные больницы. На днях мне довелось побывать в психоневрологическом диспансере на Окуловой (для справки на в/у). Ужас. В страшных фильмах такие больницы снимать. Полная разруха. Бедные врачи и пациенты», — написал Антон И.

«Ну какие ещё доказательства нужны, что «коронавирус» — шикарный канал для воровства бюджетных средств! Была бы опасная болезнь и эпидемия — давно бы всё было заполнено больными и работало. Вопиющая наглость и уверенность в безнаказанности», — уверена Анастасия Б.

«Речь идёт про срыв сроков сдачи. А за это подрядчик должен нести ответственность и нехилые штрафы платить», — написал Александр Д.

«Деньги выплачиваются после подписания актов кс-2 и кс-3. Остатки — после подписания итогового акта, плюс удерживаются 5% на гарантии на шесть месяцев минимум, на инженерию пять лет. Каким образом заказчик перевел подрядчику деньги за невыполненные работы? Срыв сроков видно не в день сдачи, а за полгода вперед, плюс есть штрафы за промежуточные сроки. Почему подрядчик продолжал работать? Почему не было замены?» — удивлён Эмир Ш.

«Контора «Рога и копыта» — классика жанра… ничего не меняется… только СК, видимо, Ильфа и Петрова не читал… в столь «сложных» схемах разбираться за сто лет не научились…» — считает Александр С.

«Вся эта пандемия — уголовное дело, бабла намыли!» — пишет Артём Б.

«Делов-то, закон сообщающихся сосудов. Если где-то убыло, значит, где-то прибыло. В РФ законы физики не обманешь», — иронизирует Александр С.

«Это система! Самая низкая заработная плата в РФ среди регионов. Что вы хотите? Денег нет не потому, что их скоммуниздили))) Денег реально нет!!!» — считает Михаил К.

«Это вот строительство медучреждения в экстремальной ситуации для спасения людей — под контролем и из бюджета государства, а итог один, как обычно, и что? А вот если завтра, извините, война?» — пишет Алексей Ш.

Дарья Драй ИА REGNUM Багаж в аэропорту

«Надо смотреть подрядчика…100% он не ивановский! Об этом, кстати, говорилось, когда там рабочий погиб. Контора «не наша» всё поимела, а строили наши у неё на субподряде. Основные деньги именно где-то осели. Тем, кто строил (местным), вообще копейки платят. Простейшая коррупционная схема. И кто глядит за тем, что происходит на тендерах… СК и прокуратура куда смотрят… Хотя что говорить — 2,5 млрд на это! Тут всем заинтересованным нехило перепало», — пишет Михаил К.

«В РФ уже перед строительством пора дела заводить смело», — предлагает Александр С.

«Ни секунды не сомневался, что всё так и кончится! Ищи теперь этих подрядчиков в районе Мальдив. Виноватых найдут в нашем колхозе. А верхушка отмажется», — уверен Николай К.

«Кто бы сомневался. Если уж в Кинешме через подрядчиков за хлам миллионы уходят, то в Иванове и подавно», — считает Геннадий Кр.

«Надо сделать из него теплицы, пусть огурчики выращивают с помидорчиками», — пишут другие пользователи, отмечая, что теперь такой госпиталь не «актуален».