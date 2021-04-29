Иваново, , 09:25 — REGNUM Следователи Ивановской области возбудили уголовное дело в связи со злоупотреблениями при строительстве ковидного госпиталя. Дело возбуждено по факту злоупотреблений должностными сотрудниками департамента строительства и архитектуры Ивановской области, повлекшим тяжкие последствия. Об этом сообщили в СУ СКР по региону 29 апреля.

Речь идёт о быстровозводимом ковидном госпитале в Иванове, средства на строительство которого регион в августе 2020 года получил из резервного фонда Правительства Российской Федерации, сумма ассигнований составила 2,5 млрд рублей. В октябре 2020 года Департаментом строительства и архитектуры Ивановской области заключен с подрядчиком государственный контракт на выполнение работ по строительству ковид-госпиталя, сдать его должны были до 31 декабря 2020 года.

«Подрядчиком в установленный контрактом срок работы по развертыванию инфекционного госпиталя не выполнены, госпиталь не принят, при этом бюджетные средства заказчиком перечислены подрядчику в полном объеме», — уточнили в СК.

Отметим, ранее власти признавали несоблюдение графика строительства госпиталя, но настаивали, что его сдадут в срок.