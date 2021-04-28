Заявление украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова о том, что закрытие Россией доступа в три района Чёрного моря означает, что Киеву будет сложнее «вернуть» Крым, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 28 апреля в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Центр

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«Почему Солнце всходит на Востоке?! Доколе ещё терпеть эту несправедливость! Поручить прозападным учёным закрутить Землю в обратную сторону, пусть восходит на Западе», — шутит Alex B.

Многие пользователи искренне удивились заявлению украинского эксперта. Люди считают крайне естественным то, что Российская Федерация занимается охраной своих территорий и ничего удивительного в этом нет.

«А они что думали? Россия будет защищать свои земли во что бы то ни стало. Какой логикой руководствуются украинские эксперты?» — задаётся вопросом Rami R.

Некоторые комментаторы считают, что Украина представляет для России серьёзную угрозу и поэтому мероприятия по предотвращению провокаций являются правильным решением российских военных.

«Россия поступает правильно, раз враги «обеспокоились». А так как нацистская Украина несёт террористическую угрозу, Россия обязана обезопасить и защитить свои территории», — считает Виктор П.

Марина Каширская ИА REGNUM Ай-Петри

Часть людей считает, что представителям Украины пора забыть про Крым. Люди указали на то, что полуостров вернулся в состав Российской Федерации навсегда и ничто это изменить уже не сможет.

«Эксперт Жданов! Крым вернуть практически и теоретически вернуть невозможно! Лучшее решение для всех вас будет заключаться в том, чтобы признать это и спокойно продолжать жить!» — пишет Давид О.

«Я вот не знаю, как ещё можно донести до Украины, что Крым — это Россия. Слов они не понимают», — отметил Владимир Р.

Ряд пользователей отметил, что если Украина хочет дёрнуться в сторону Крыма, то её войска встретят Вооружённые силы Российской Федерации, которые не оставят от агрессора и мокрого места. Поэтому они советуют украинским экспертам не подогревать горячие головы в Киеве.

«Эти недоумки всё хотят отжать себе Крым? Если сунутся, то получат в рыло так, что вернуться к маме побоятся! Россия будет оберегать Крым от всякого рода недомерков и ничто её от этого обязательства не убедит отказаться», — поделился своим мнением Иван Е.

«Если вдруг произойдет то, чего очень бы не хотелось, то Украина прочувствует на собственной шкуре всю мощь российской военной машины! Вам давно уже надо дать по башке и прилично дать. Может мозги, которые ещё есть, начнут работать правильно», — предположил Василий К.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Напомним, 28 апреля украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил в своем блоге на портале «Главред», что закрытие Россией доступа в три района Чёрного моря означает, что Киеву будет сложнее «вернуть» Крым.