«У него есть основания всю планету распустить!» — Зеленский распустит Раду?
У президента Украины Владимира Зеленского есть формальный повод распустить Верховную раду, заявил первый заместитель председателя украинского парламента Руслан Стефанчук.
Политик добавил, что хоть юридическое основание для роспуска парламента есть, другой вопрос, воспользуется ли им Зеленский.
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Заявление Стефанчука обсудили в социальной сети Facebook подписчики депутата украинского парламента Вадима Рабиновича. Многие с иронией отреагировали на заявление политика, в целом поддержав данную идею. Были и те, кто предложил президенту Украины вслед за парламентом подать в отставку.
«И себя пусть распустит вместе со всем этим сбродом!» — предложила Марина С.
«Чем кормить 500 дармоедов, которые ничего не делают для народа… Только за! Распустить!» — поддержала Татьяна Ивановна В.
«Да у него есть основания всю планету распустить… Распутин блин», — иронизирует Сергей Б.
«Вы заметили, нам озвучивают одни намерения! Причём трындят все кому не лень! Понятно, что роспуском рады, видимо, пугают тех, кто не голосует в унисон зелени (фракции «Слуга народа». — М. Р.)!! А народ ждёт действий, а не очередного трындежа или записанного ролика!» — добавила Томила Б.
«Считаю, ему тоже пора самораспуститься. Весна, знаете ли. Пора», — добавила Svetlana V.
«Дай Бог», — поддержал Станислав К.
«Раду не распустить, а в космос на сверхзвуковой скорости запустить», — предложила в свою очередь Елена Н.
«Читаем новости, как анекдоты», — отметила Наташа И.
«Опять скажут, что это собственное мнение Стефанчука», — добавила Irina P.
«Да какие основания, ее нужно гнать сра… ой метлой!!!» — пишет Юрий М.
«Давно пора, только вместе с собой! Уйди красиво. А не позорно. Остановись! Хватит унижать народ, кто тебе дал все права на его защиту!» — отметил Олег В.
«Неужели Вова одумался. Вова, а нацистов, марширующих по Киеву, кто распускать будет? Где закон, Вова? Где наше имущество, Вова? Где, Вова, наша Земля?!!» — спрашивает Aleksandr B., под «Вовой», по всей видимости, имея в виду Владимира Зеленского.
«У него и конституция есть, но он не пользуется», — пишет Виктор Д.
«Ее (Раду. — М. Р.) возглавить нужно и повести в созидательное русло! Зачем распускать, она и так всю дорогу распущена?!» — задается вопросом Mger A.
«Та они и так распущены дальше некуда. П*ости*уток заказывают на заседании, бу*ают, руки распускают», — написал Семён А.
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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Ватикане.