Киев, , 11:48 — REGNUM У президента Украины Владимира Зеленского есть формальный повод распустить Верховную раду. Об этом заявил первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук 28 апреля в интервью изданию «Украинская правда».

«В период с декабря по январь… Верховная Рада не собиралась более 30 дней… это и является формальным основанием…» — рассказал он.

Стефанчук добавил, что юридическое основание для роспуска Рады имеется, другой вопрос, воспользуется ли им Зеленский.

Политик отметил, что с ним никто не обсуждал возможный роспуск Рады.

Напомним, ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус инициировал встречу с членами наблюдательного совета компании НАК «Нафтогаз». Депутаты Рады хотят обсудить с ними убытки, понесённые компанией в 2020 году.

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