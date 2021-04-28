Киев, 28 апреля 2021, 11:48 — REGNUM У президента Украины Владимира Зеленского есть формальный повод распустить Верховную раду. Об этом заявил первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук 28 апреля в интервью изданию «Украинская правда».
Стефанчук добавил, что юридическое основание для роспуска Рады имеется, другой вопрос, воспользуется ли им Зеленский.
Политик отметил, что с ним никто не обсуждал возможный роспуск Рады.
Напомним, ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус инициировал встречу с членами наблюдательного совета компании НАК «Нафтогаз». Депутаты Рады хотят обсудить с ними убытки, понесённые компанией в 2020 году.
Читайте ранее в этом сюжете: В Раде намерены обсудить с набсоветом «Нафтогаза» убытки компании