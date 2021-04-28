По данным издания The New York Times, по уровню вакцинации COVID-19 Украина находится между Тринидадом и Тобаго и Джибути. Ситуация в Руанде, Лаосе, Анголе, Кении и Бангладеш гораздо лучше, нежели на Украине.

Вакцина

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Место Украины в рейтинге вакцинации от коронавируса оценили читатели телеграм-канала журналистки издания «Страна.ua» Олеси Медведевой. Среди комментирующих были те, кто привел в пример соседнюю Белоруссию, которая начала вакцинацию в январе месяце, а сейчас производит российскую вакцину на своих мощностях. Иные отметили, что разбираться, кто виновен в результатах вакцинации на Украине, никто не будет.

«Зато много свободы», — написал Денис.

«А зачем Зеленскому народ??? Чем меньше ртов, тем меньше просят и требуют… Чем меньше населения, тем меньше желающих купить землю, которую зеля (Зеленский. — О. П.) хочет продать олигархам и западным фондам и монополиям. Всё очень просто и ясно!!!» — пишет Александр Р.

Николай Хижняк ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

«В Беларуси вакцинацию начали в январе. Уже производят вакцину на своих мощностях. В Украине вакцинация могла пойти еще более быстрыми темпами, если бы не конченый клоун на троне и парочка жадных олигархов за ним», — в свою очередь добавил Александр Д.

«А куда торопиться?.. Новые рекорды побьем — по бедности и отсталости», — пишет Ola Pola.

«Само рассосётся», — добавил Александр Л.

«У нас как ни рейтинг, так мы с Гондурасом рядом, то они нас, то мы их — опережаем», — отметил Sergey.

«Намибия, Габон… и т. д. просто не знают, что надо вакцинироваться», — добавил Алекс.

«Как нелегко быть Гондурасом, знает лишь Гваделупа, а теперь и Украина, название которой скоро станет нарицательным», — отметил Alexey G.

«А чё, нормальная компашка», — шутит Владимир И.

«Украина — цэ Гондурас. Слава Гондурасу!» — смеется Sergey D.

«Всем безразлично. Главное — безвизовый режим», — ответил Yuriy M.

Evgeny Feldman Евромайдан, в ожидании безвизового режима с ЕС

«А что разбираться, кто виноват, Путин, конечно. Ну не Зеленский же, ну вы даете», — иронизирует Maria.

«Не проще закупать [вакцину] у РФ? В чём основные проблемы?» — спросил Star D.

«Зато гордо отказались от вакцины агрессора…» — заключил Александр.

Напомним, по состоянию на 28 апреля на Украине от коронавируса вакцинировались 558 716 человек, девять из которых получили две дозы препарата и завершили вакцинацию. Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.